Výpoveď, ktorú dostala ekonómka košickej záchranky, je neplatná

Bratislava 24. mája (TASR) - Košický mestský súd uznal v piatok neplatnosť výpovede ekonómky Márie Koránovej, ktorá ju dostala od košickej záchranky. Dostať ju mala z dôvodu, že v minulosti upozornila na neefektívny prenájom sanitiek. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Zastavme korupciu Norbert Chomistek.



"Teší ma, že súd akceptoval naše dôvody nesprávnosti postupu zamestnávateľa voči pani Koránovej, je to iste predovšetkým pre ňu určitá forma zadosťučinenia. Toto rozhodnutie je z nášho pohľadu zásadné a dáva nádej aj ostatným oznamovateľom," uviedol jej obhajca Stanislav Ďurica.



Prípad Márie Koránovej siaha do roku 2017, keď košická záchranka vyhlásila zákazku na prenájom sanitiek. Koránová ako ekonómka záchranky v podmienkach tendra videla viacero rizík. Napriek jej upozorneniu bola zákazka podpísaná, preto sa v roku 2019 obrátila na políciu. Následne získala status chráneného oznamovateľa, no napriek tomu dostala v roku 2021 výpoveď.