Výpovede 15 pracovníkov handlovskej bane približuje nová publikácia

Handlová 19. decembra (TASR) - Výpovede 15 ľudí, ktorí pracovali v handlovskej bani či na jej povrchu, približuje nová publikácia Posledný zhasne - Spomienky handlovských baníkov. Autormi knihy sú Dana Reindlová a Vladimír Podoba. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Publikáciu s 96 stranami uviedli do života v pondelok (18. 12.) v priestoroch podnikateľského inkubátora v Handlovej. Uhlie z baníckej prilby sypali do knihy autori publikácie, ako aj tí, ktorých príbehy nájdu čitatelia v knihe.



Kniha vznikla ako jedna z aktivít Kontaktného centra Handlová v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Jej obsahom sú tiež čiernobiele fotografie z osobných archívov tých, ktorí sa v nej podelili so svojimi spomienkami. Vydalo ju mesto Handlová, bude nepredajná, ale dostupná na zapožičanie v Mestskej knižnici Handlová.