Vypracovali urbanistickú štúdiu k Bratislavskému dunajskému parku

Bratislava 21. marca (TASR) - Urbanisticko-krajinárska štúdia Bratislavského dunajského parku (BDP) je už dokončená. Vypracoval ju Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s odborníkmi z iniciatívy vzniku parku. Spolu s odporúčanými opatreniami štúdiu poskytnú ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v dotknutom území realizovať. TASR o tom informovala Annamária Ondrejková z MIB.



Štúdia navrhuje, ako prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody a vytvoriť vhodné lokality na oddych či šport. Všetky zásahy do chráneného územia sa majú realizovať systematicky s ohľadom na životné prostredie. Dokument obsahuje aj návrhy na vodohospodársku obnovu Dunaja v kontexte tretieho Vodného plánu Slovenska.



Zástupkyňa riaditeľa MIB Dana Hudcová, ktorá projekt BDP koordinuje, tvrdí, že štúdia dokáže prepojiť relevantných aktérov v území a skoordinovať ich aktivity a zásahy v prospech dunajskej prírody. "Dokáže významne prispieť k vzniku udržateľného turizmu vytvorením chodníkov, lávok, cyklotrás či lokálnych športovísk. Rovnako podporuje vznik náučných centier v prírode. Taktiež chce zlepšiť protipovodňovú ochranu a revitalizáciu dunajských ramien," spresnila.







Hudcová upozornila, že Bratislavou preteká druhá najdlhšia rieka Európy a jej pridanú hodnotu hlavné mesto nevyužíva v takom rozsahu, ako napríklad susedná Viedeň. MIB priznáva, že spoločne s hlavným mestom majú obmedzené možnosti, ako to zmeniť, pretože nemajú priamy dosah na väčšinu pozemkov BDP. Štúdia preto slúži ako návrh, ktorý je pred realizáciou úkonov potrebné ďalej rozpracovať do ďalších štádií projektových dokumentácií. Magistrát však už s ňou teraz pracuje pri úprave generelov vodných tokov.



"Štúdia je rozdelená na krajinné a architektonické zásahy a vodohospodárske opatrenia a úpravy brehov. Dopomôcť má k naplneniu troch kľúčových cieľov," uviedli z inštitútu s tým, že ide o ochranu územia BDP, obnovu prírodnej krajiny a sprístupnenie územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody. Ambíciou podľa MIB nie je počet rekreantov obmedziť, ale usmerniť ho pomocou zonácie územia.



Bratislavský dunajský park je revitalizačný projekt Dunaja a jeho okolia, ktorého ambíciou je zjednotiť rozsiahle územie do jedného prírodného parku s jednotnou správou a využiť potenciál rieky na oddych či šport. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá leží od Devína po Čunovo, pozdĺž pravej aj ľavej strany rieky mimo urbanizovaných lokalít. Toto územie sa nachádza v najužšom možnom kontakte s hlavným mestom. Prvotnú víziu parku sformulovala skupina nezávislých odborníkov.