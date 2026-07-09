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Vypúšťanie splaškov do rieky Myjava v Šaštíne-Strážach preverujú

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na mieste boli podľa oznámenia aj uhynuté ryby, čo policajti po príchode potvrdili.

Autor TASR
Šaštín-Stráže 9. júla (TASR) - Prípad vypúšťania splaškov do rieky Myjava v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Udalosť preveruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona. Pre TASR to uviedla v stanovisku SIŽP.

„Inšpekcia vykonala prvotné riešenie pozostávajúce z obhliadky lokality a odberu vzoriek na operatívne analýzy. Vzhľadom na stav prešetrenia uvedenej udalosti momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila a zatiaľ nešpecifikovala možné príčiny znečistenia ani výsledky odobratých vzoriek.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová, polícia prijala oznámenie o vypúšťaní splaškov do rieky Myjava 3. júla v dopoludňajších hodinách. Na mieste boli podľa oznámenia aj uhynuté ryby, čo policajti po príchode potvrdili. Udalosť zadokumentovali ako priestupok proti vodnému zákonu.
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