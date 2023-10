VYRÁBAL DROGY: Polícia obvinila muža zo Spiša

Prešov 20. októbra (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi polícia v Prešove obvinila 36-ročného muža zo Spišského Štvrtka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Bolo preukázané, že minimálne počas tohto roku si zadovažoval omamné a psychotropné látky, konkrétne išlo o rastliny rodu Cannabis (konope). Muž ich pestoval nielen v mieste trvalého bydliska v Spišskom Štvrtku, ale aj na iných miestach. V stredu (18. 10.) bola vykonaná domová prehliadka, pri ktorej bolo zaistené veľké množstvo tejto zakázanej látky, plechové dózy i plastové vrecúška s obsahom zelenej sušiny, digitálna váha, kovová drvička, ako aj iné predmety, súvisiace s drogovou trestnou činnosťou," uviedla Ligdayová.



Ako povedala, len zo vzorky zaistenej látky, ktorá bola zaslaná na expertízne skúmanie, by bolo možné vyrobiť minimálne 2030 bežných jednorazových dávok drogy.



"Obvinený muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa.