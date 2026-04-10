VLAK NAMIESTO TRIEDY: V Prievidzi sa bude vyučovať netradične
Autor TASR
Prievidza 10. apríla (TASR) - Mesto Prievidza získalo do svojho majetku vyradený motorový vozeň Železníc Slovenskej republiky. Slúžiť bude ako netradičná učebňa dopravnej výchovy pre deti a bude súčasťou dopravného ihriska, ktoré samospráva plánuje zrealizovať v areáli Centra voľného času (CVČ) na sídlisku Kopanice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Dopravné ihrisko umožní deťom učiť sa pravidlá aj správne reakcie priamo v praxi,“ uviedol viceprimátor Michal Dobiaš, ktorý projekt dlhodobo presadzuje. Pripomenul, že podobné riešenia už úspešne fungujú aj v zahraničí.
Vagón s označením 95 56 7 811 004-5, ktorý bude súčasťou ihriska, mesto získalo od Klubu železničných modelárov Vrútky. Celková suma za odkúpenie vozňa a zároveň aj spoluprácu na pripravovanom podujatí 130 rokov železníc na hornej Nitre, ktoré sa uskutoční 4. a 5. septembra, predstavuje 2300 eur. „Práve vyradený vozeň prinesie do projektu nový rozmer. Slúžiť bude ako moderné zázemie pre výučbu, ktorá prepojí teóriu s praktickými situáciami na dopravnom ihrisku,“ priblížila Beňadiková.
Okrem učebne priamo vo vagóne či na samotnom dopravnom ihrisku sa podľa nej bude dopravná výchova uskutočňovať aj v ďalšej interiérovej učebni v priestoroch CVČ. „Tá poskytne zázemie pre teoretickú prípravu, diskusie či interaktívne aktivity, ktoré budú následne deti aplikovať priamo v simulovaných situáciách na ihrisku,“ vysvetlila.
Dôležitú úlohu v celom procese zohrá aj Mestská polícia (MsP) Prievidza, ktorá sídli hneď v blízkosti plánovaného dopravného ihriska. „Príslušníci MsP budú zabezpečovať edukačné aktivity pre školské skupiny, ktoré budú dopravné ihrisko navštevovať. Rovnako sa budú podieľať na oboznamovaní detí so základnými pravidlami cestnej premávky a zásadami bezpečného správania na cestách,“ uviedol náčelník MsP Prievidza Ľubomír Pomajbo.
Súčasťou projektu dopravného ihriska je aj kompletná rekonštrukcia bežeckého oválu. „Pri príprave projektu sa mesto inšpirovalo aj v Českej republike, konkrétne v Karlových Varoch, kde je súčasťou dopravného ihriska práve učebňa vo vyradenom vagóne. Tento koncept sa v praxi osvedčil a prináša deťom atraktívnu a zároveň efektívnu formu vzdelávania,“ spomenula Beňadiková.
Nové ihrisko spolu s unikátnou vlakovou učebňou má byť podľa nej odpoveďou na rastúci počet dopravných nehôd a zároveň investíciou do budúcnosti - bezpečnejšej a zodpovednejšej generácie.
