Výrazný pokles tržieb Vadašu oddiali realizáciu väčších investícií
Najväčší výpadok tržieb spôsobilo zatvorenie kúpaliska na tri týždne z dôvodu amébovej kauzy.
Autor TASR
Štúrovo 19. januára (TASR) - Kúpalisko Vadaš v Štúrove má za sebou mimoriadne ťažkú sezónu. Pod výrazný pokles príjmov sa podpísalo zatvorenie kúpaliska uprostred letnej sezóny na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, nepriaznivé počasie, zvýšenia DPH a obmedzených výdavkov domácností, zhodnotil riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch.
Najväčší výpadok tržieb spôsobilo zatvorenie kúpaliska na tri týždne z dôvodu amébovej kauzy. Tá sa podľa riaditeľa kúpaliska prejavila nielen v Štúrove, ale v rôznych zariadeniach na celom Slovensku, čo vyplýva zo štatistiky národného združenia kúpalísk.
Úrad verejného zdravotníctva v novembri minulého roka potvrdil, že vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca, sa výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri laboratórne nepotvrdil.
Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa si Vadaš napriek výpadku tržieb splnil všetky záväzky voči mestu i ďalším partnerom. Výrazný pokles príjmov však znamená, že kúpalisko muselo pozastaviť všetky väčšie investície.
Pozastavenie významných investícií vrátane rozšírenia wellness časti posunie ich realizáciu najmenej o dva roky. Podľa Hogenbucha boli rezervy určené na rozšírenie wellness časti čiastočne použité na pokrytie strát, takže spustenie projektu bude reálne najskôr na jeseň 2027.
V tomto roku plánuje Vadaš zrealizovať finančne menej náročné investície. Kompletnou modernizáciou prejde staré kúpalisko pri Dunaji. Betónové plochy nahradí dlažba, zrekonštruujú sa bufety, šatne a sprchy, upraví sa park a pribudne aj detské ihrisko. Ďalšie investície budú závisieť od získania dotácií.
