Výroba Nexis Fibers v Humennom funguje, hrozí jej ale odstávka strojov

Humenné 10. mája (TASR) – Výroba v humenskej firme Nexis Fibers zatiaľ funguje, pre TASR to povedal výkonný riaditeľ tejto vláknarskej spoločnosti Ján Kučeravý. Firma Chemes ju podľa jeho slov v noci zo soboty (9. 5.) na nedeľu odpojila od dodávky demineralizovanej vody.



„V noci sa nič dramatické neudialo, odpojili nás 'len' od dodávok demineralizovanej vody, kde máme zásoby zhruba na štyri dni, takže stroje momentálne bežia bez nejakých prekážok, ľudia pracujú,“ povedal Kučeravý s tým, že Chemes ich v liste informoval o postupnom odstavovaní energetických médií. „Uvidíme, čo sa v priebehu nedele stane - či nám odpoja nejakú ďalšiu energiu a či naše stroje nepôjdu do nútenej odstávky,“ dodal.



Spoločnosť Chemes Humenné tvrdí, že výrobca priemyselných vláken, sídliaci v priemyselnom parku tohto výrobcu energií, jej za energie riadne neplatí a nikdy sa nechcel a ani nechce dohodnúť. Nexis argumentuje, že si plní všetky povinnosti, Chemes zavádza a účtuje si niekoľkonásobne viac, než sú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku koronakrízy požiadal. Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva i z uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla o neodkladnom opatrení.



Do sporu medzi spoločnosťami sa zapojil i minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Nexis Fibers sa s problematikou obrátil aj na predsedu vlády a ministra vnútra.



Predchádzajúca odstávka energií viedla k ohláseniu hromadného prepúšťania takmer 400 zamestnancov zo strany výrobcu priemyselných vláken. Chemes 30. apríla dodávku energií opäť obnovil.