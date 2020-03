Výroba v pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť na dvojnásobok

Bratislava 12. marca (TASR) - Výroba v slovenských pekárňach by sa mohla v prípade hrozieb zvýšiť až na dvojnásobok. Prevádzky totiž aktuálne využívajú svoje kapacity len na 51 %. Vyplýva to zo štatistík domácich pekární na základe údajov od Štatistického úradu SR. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Ak totiž vychádzame z predpokladu, že jeden človek skonzumuje ročne asi 80 kilogramov čerstvého chleba či pečiva, pri plnom využití kapacít by pekárne dokázali zásobiť 4 milióny ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC.



V čase hrozieb je podľa nej nutné posilňovanie sebestačnosti. Na takýto krok by však bolo nutné prijať stovky zamestnancov v rámci celého Slovenska, upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov.



"Všetko má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť naše bežné fungovanie. Ohľad na domáce výrobky je dôležitý, pretože v prípade uzatvorenia hraníc je potravinová sebestačnosť nevyhnutnosťou. V týchto dňoch sme svedkami prudkého nárastu záujmu o múku či cestoviny, ale aj o čerstvé pekárske výrobky. Ich dôležitosť pre náš život si však uvedomujeme až v časoch, keď je ohrozené zdravie občanov," podčiarkla Lopúchová.



Napriek tomu, že výroba čerstvého chleba a pečiva stále dominuje, jeho spotreba podľa pekárov postupne klesá. Naopak, spotreba trvanlivého pečiva rastie. "Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov je v súčasnosti najziskovejší segment pekárskej výroby s priemernou rentabilitou viac ako 9 % za sledované obdobie rokov 2013 až 2018. Tento fakt vyplýva najmä z pomerne vysokej automatizácie výrobného procesu, vyššej pridanej hodnoty výrobkov, o čom svedčí aj ročná produktivita práce na jedného pracovníka. Tá sa v uvedenom období pohybuje v priemere okolo 80.000 eur," doplnila Lopúchová.



Poznamenala, že v roku 2018 sa podľa štatistických ukazovateľov vyrobilo 39.400 ton trvanlivého pečiva a kapacita je 45.600 ton, teda prevádzky na výrobu trvanlivého pečiva sa využívajú na 86 %.



Zväz pekárov zároveň upozornil, že ročná produktivita práce v rovnakom období v segmente čerstvých pekárenských výrobkov bola v priemere 37.000 eur na pracovníka. "Výroba čerstvého pečiva je o ľudskej práci. A práve vysoký počet zamestnancov je zdrojom nízkej rentability pekární. Kým v segmente čerstvých výrobkov dnes pracuje 8200 ľudí, v segmente trvanlivého pečiva je to 2100 ľudí," dodala Lopúchová.



Vláda SR vyhlásila v stredu (11. 3.) v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka od 6.00 h. Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.