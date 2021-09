Svätého Otca v Prešove privíta i zhotoviteľ pápežského trónu

Prešov 13. septembra (TASR) - Súčasťou uvítacieho ceremoniálu počas návštevy pápeža Františka v utorok (14. 9.) v Prešove bude i Miroslav Keba, zhotoviteľ pápežského trónu. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.



"Svätý Otec príde v pápežskej kolóne do Prešova o 10.00 h. Deti oblečené v krojoch z regiónu Šariš privítajú pápeža starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Okrem detí budú súčasťou uvítacieho ceremoniálu aj manželia Miroslav a Zuzana Kebovci. Práve Miroslav Keba mal tú česť zhotoviť vo svojej dielni pápežský trón, na ktorom bude počas svätej liturgie sedieť Svätý Otec," povedal Pavlišinovič.



Miroslav Keba s manželkou sú gréckokatolíci, ktorí žijú v obci Davidov. Spoločne vychovávajú osem detí. "Keď sme rozmýšľali, kto bude vítať Svätého Otca v Prešove, skrsla nám myšlienka, nech je to apolitický človek, jednoducho niekto z ľudu, zároveň nech jeho srdce bije pre gréckokatolícku cirkev a nech vedie pekný rodinný život. V Miroslavovi Kebovi sme videli ochotného človeka, ktorý sa ujal zodpovedne svojej úlohy a všetko týkajúce sa pápežského trónu riešil do najmenších detailov," povedal o kritériách výberu Ľubomír Petrík, koordinátor príprav návštevy pápeža v Prešove.



Svätý Otec František navštívi Prešov v utorok (14. 9.) na sviatok Povýšenia svätého Kríža. V priestranstve pred mestskou športovou halou bude sláviť božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, na ktorej ohlási homíliu. V závere liturgie slávnostne korunuje ikonu klokočovskej Matky Božej, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila.