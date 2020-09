Výrobca vykurovacej techniky investuje do podniku v Skalici 5 miliónov

Skalica 2. septembra (TASR) - Nové investície do rozvoja spoločnosti vo výške viac ako päť miliónov eur realizuje spoločnosť Protherm Production v závode v Skalici.



Najväčší objem investícií smeruje do rozvoja výrobného závodu. Takmer štyri milióny eur použila spoločnosť na inovačné projekty výrobných liniek, zvyšovanie kapacít a tiež modernizáciu jednotlivých výrobkov. Tento rok bola dokončená nová výrobná linka pre zvýšenie produkcie vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel. V budúcom roku plánujú v podniku vyrobiť takmer 50.000 kusov. Súčasťou rozvoja bola aj kompletná rekonštrukcia práškovacej linky s použitím najnovších technológií na povrchové úpravy.



Firma kontinuálne zvyšuje výrobné kapacity. V predchádzajúcom roku bolo vyrobených 613.000 kotlov a zariadení na ohrev teplej vody. Tento rok plánuje vyrobiť 727.000 kusov a plán na rok 2021 je 800.000 kusov finálnych výrobkov. "Rátame s medziročným nárastom výroby o 15 percent. Aj napriek špecifickej situácii v Európe sa darí zvyšovať výrobné kapacity, s čím bude súvisieť potreba obsadzovania niekoľko desiatok nových pracovných pozícií," doplnil riaditeľ spoločnosti Peter Kuba.



So zvyšovaním výroby súvisí potreba väčšej kapacity skladových priestorov. Celkový objem 1,2 milióna eur bude použitých na vybudovanie poloautomatického systému skladovania, ktorým sa zvýši možnosť využitia skladových priestorov i plynulosť dodávok jednotlivých komponentov.



Skalický výrobca vykurovacej techniky je jeden z najväčších zamestnávateľov na Záhorí. Produkuje široký sortiment kotlov, vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel a ohrievačov vody pre krajiny Európy, Ázie a Afriky.