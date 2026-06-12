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Výrobca výživových doplnkov stavia výrobný závod vo Veľkej Ide
Výrobný závod s plánovanou rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov (m2) vzniká ako strategická investícia.
Autor TASR
Veľká Ida 12. júna (TASR) - Spoločnosť GreenPharm vyrábajúca výživové doplnky začala s výstavbou svojho nového závodu v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach. Ako informovala, investícia za približne 14 miliónov eur výrazne rozšíri jej výrobné kapacity a prinesie nové pracovné miesta v regióne.
Výrobný závod s plánovanou rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov (m2) vzniká ako strategická investícia. „Ide o jeden z najvýznamnejších projektov v histórii spoločnosti GreenPharm. Nový areál nám umožní ďalší rast, zvýšenie výrobných kapacít aj rozvoj nových technologických riešení v oblasti výživových doplnkov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Martin Guniš.
Nový areál bude tvoriť moderná výrobná hala s rozlohou viac ako 8600 m2 doplnená o dvojpodlažnú administratívnu časť. Súčasťou projektu budú aj nové komunikácie, parkovacie plochy a technická infraštruktúra.
Výstavbu realizuje spoločnosť Goldbeck. Slávnostné osadenie prvého nosného stĺpa sa uskutočnilo tento týždeň. Predbežný termín dokončenia závodu je plánovaný v prvej polovici roka 2027.
Slovenský výrobca výživových doplnkov začínal pred desiatimi rokmi ako malá rodinná firma z Budimíra v okrese Košice-okolie. V súčasnosti významná časť jeho produkcie smeruje na exportné trhy v rámci Európy aj mimo nej.
Výrobný závod s plánovanou rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov (m2) vzniká ako strategická investícia. „Ide o jeden z najvýznamnejších projektov v histórii spoločnosti GreenPharm. Nový areál nám umožní ďalší rast, zvýšenie výrobných kapacít aj rozvoj nových technologických riešení v oblasti výživových doplnkov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Martin Guniš.
Nový areál bude tvoriť moderná výrobná hala s rozlohou viac ako 8600 m2 doplnená o dvojpodlažnú administratívnu časť. Súčasťou projektu budú aj nové komunikácie, parkovacie plochy a technická infraštruktúra.
Výstavbu realizuje spoločnosť Goldbeck. Slávnostné osadenie prvého nosného stĺpa sa uskutočnilo tento týždeň. Predbežný termín dokončenia závodu je plánovaný v prvej polovici roka 2027.
Slovenský výrobca výživových doplnkov začínal pred desiatimi rokmi ako malá rodinná firma z Budimíra v okrese Košice-okolie. V súčasnosti významná časť jeho produkcie smeruje na exportné trhy v rámci Európy aj mimo nej.