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Výrobca výživových doplnkov stavia výrobný závod vo Veľkej Ide

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Výrobný závod s plánovanou rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov (m2) vzniká ako strategická investícia.

Autor TASR
Veľká Ida 12. júna (TASR) - Spoločnosť GreenPharm vyrábajúca výživové doplnky začala s výstavbou svojho nového závodu v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach. Ako informovala, investícia za približne 14 miliónov eur výrazne rozšíri jej výrobné kapacity a prinesie nové pracovné miesta v regióne.

Výrobný závod s plánovanou rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov (m2) vzniká ako strategická investícia. „Ide o jeden z najvýznamnejších projektov v histórii spoločnosti GreenPharm. Nový areál nám umožní ďalší rast, zvýšenie výrobných kapacít aj rozvoj nových technologických riešení v oblasti výživových doplnkov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Martin Guniš.

Nový areál bude tvoriť moderná výrobná hala s rozlohou viac ako 8600 m2 doplnená o dvojpodlažnú administratívnu časť. Súčasťou projektu budú aj nové komunikácie, parkovacie plochy a technická infraštruktúra.

Výstavbu realizuje spoločnosť Goldbeck. Slávnostné osadenie prvého nosného stĺpa sa uskutočnilo tento týždeň. Predbežný termín dokončenia závodu je plánovaný v prvej polovici roka 2027.

Slovenský výrobca výživových doplnkov začínal pred desiatimi rokmi ako malá rodinná firma z Budimíra v okrese Košice-okolie. V súčasnosti významná časť jeho produkcie smeruje na exportné trhy v rámci Európy aj mimo nej.
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