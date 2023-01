Vyrobiť vtáčie kŕmidlo nie je ťažké, dôležitá je i vhodná potrava

Bratislava 8. januára (TASR) – Vyrobiť vtáčie kŕmidlo nie je ťažké, treba však pamätať na to, že potrava by mala byť chránená pred vlhkom. Zabúdať netreba ani na vhodnosť potravy. Pre TASR to uviedol Michal Noga z Mestských lesov v Bratislave. Ak nie je možnosť zavesiť kŕmidlo na okne, balkóne či na záhrade, prikŕmiť vtáctvo sa dá aj v desiatkach kŕmidiel v mestských lesoch.



"Vyrobiť kŕmidlo nie je ťažké, len pamätajme na to, že potrava by mala byť chránená pred vlhkom. Kúpiť sa dajú dnes naozaj pekné kŕmidlá i za nízku cenu," konštatuje Noga.



Veľmi dôležitá je aj vhodnosť potravy pre vtáctvo. Tá by mala byť prírodná, nesolená, nekorenená i nesladená. Veľmi vhodná, lacná a dostupná je podľa neho slnečnica, pripomína tiež, že sa dajú kúpiť aj rôzne zmesi semien. Vtáctvom veľmi obľúbené sú napríklad orechy. Ideálne ale je, aby sa dávali do kŕmidla už rozlúsknuté.



Okrem nevhodnej potravy, ako je napríklad pečivo, chlieb či zvyšky jedál, je tiež dôležité ustriehnuť, či sa semienka v kŕmidle nekazia, prípadne neplesnivejú. Ak áno, stačí ho iba vyčistiť. "A ak máme možnosť, kŕmidlo umiestňujme ďalej od skiel. Znížime riziko úrazov po nárazoch," odporúča.



Ornitológovia dávajú zároveň pozor na výskyt chorých vtáčích jedincov. "Ak sa na kŕmidle bude zdržiavať vtáča bez plachosti, apatické, s akoby špinavým zobáčikom, môže ísť o tzn. kŕmidlovú chorobu," podotýka Noga. Pre človeka to síce riziko nepredstavuje, ale pre vtáctvo je to vážny problém. Vtedy sa s kŕmením musí na desať dní prestať a kŕmidlo vydezinfikovať. "Je veľa rôznych fór a diskusií, kde ornitológovia radi poradia," dodal.