Výrobky drotárov gazdinky dodnes používajú v kuchyni

Žilina 25. decembra (TASR) – Výrobky slovenských drotárov, ktorých remeslo zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, používajú dodnes aj gazdinky v kuchyni.



Podľa historičky drotárstva Považského múzea v Žiline (PMZA) Kataríny Hallonovej ide o množstvo rôznych šľahačov, naberačiek či 'vyťahovákov' na zátky. "Ale aj košíkov, krájačov a stojanov. Sú to veľmi praktické výrobky, ktoré pretrvali celé storočia, možno trošku v pozmenenej podobe. Dnes sa už vyrábajú priemyselne, zvárajú, kým starí drotári ich poctivo plietli. Každý výrobok bol skladačkou, ktorá bola doslova drôtom ušitá," povedala Hallonová.



Drotárstvo je podľa nej špecifické slovenské ľudové zamestnanie, ktoré vzniklo v regióne Kysúc, v okolí Žiliny a Bytče. Druhá oblasť drotárstva bola na Spiši a spadalo do nej desať obcí nad Starou Ľubovňou. "Ľudia začali pracovať s drôtom a vytvorili špeciálnu komunitu. Drotárstvo ovplyvnilo v podstate všetky oblasti jej života. Formy práce s drôtom, aké sa u nás objavili, sa nevyskytovali nikde inde na svete. Preto je také charakteristické pre Slovensko," vysvetlila Hallonová.



PMZA je jediným špecializovaným slovenským múzeom, ktoré disponuje expozíciou drotárstva a v zbierke má približne 6500 drotárskych exponátov. Múzeum vzniklo v roku 1942 ako mestské múzeum a v súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.