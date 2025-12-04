< sekcia Regióny
Výrobky z bojnického maratónu ručných prác odovzdali seniorom
Ďalšie výrobky z maratónu ešte prinesú neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.
Autor TASR
Bojnice 4. decembra (TASR) - Výrobky z prvého maratónu ručných prác v Bojniciach doputovali seniorom z miestneho domova dôchodcov. Pletené deky a šatky im ženy z klubu šikovných rúk odovzdali vo štvrtok. Ďalšie výrobky z maratónu ešte prinesú neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.
Anežka Mária Farkašová z klubu pripomenula, že výrobky už účastníčky podujatia začali vyrábať pred samotným 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach v polovici októbra. „Gro sa však vyrobilo na maratóne. Išlo o deky, šatky na plecia, šále. Priniesli sme ich na základe počtu, ktorý nám povedali v domove. Z domova nás poprosili, aby to bolo pred svätým Mikulášom, čomu sme vyhoveli,“ priblížila Farkašová.
Na maratóne ručných prác sa podľa nej zúčastnili nielen ženy z Bojníc a okolia, pomôcť prišli i z Košíc. „Bolo nás tam približne 50. Výrobky sme netvorili len pre seniorov, pôjdu aj na neonatologické oddelenie do martinskej nemocnice, pre deti sme robili čiapky, chobotničky a papučky. Dievčatá ich pôjdu ešte len odovzdať,“ doplnila.
Aktivitu žien uvítal riaditeľ domova Richard Fodor, ktorý si podľa svojich slov cení, že si ženy na seniorov spomenuli a obdarovali ich svojimi výrobkami. Bojnické zariadenie pre seniorov podľa neho spolupracuje s miestnou základnou školou, viacerými občianskymi združeniami, chodia tam i žiaci zo strednej školy v Prievidzi. „Ženy z klubu k nám prišli po prvý raz, dúfam, že sa z toho stane tradícia,“ podotkol.
Klub šikovných rúk z Bojníc plánuje v budúcom roku pripraviť ďalší ročník maratónu ručných prác, tento raz bude trvať už 24 hodín, avizovala Farkašová.
