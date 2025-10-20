< sekcia Regióny
Výrobky z maratónu ručných prác pomôžu bábätkám i seniorom
Autor TASR
Bojnice 20. októbra (TASR) - Výrobky z maratónu ručných prác v Bojniciach pomôžu bábätkám i seniorom. Deky, chobotnice či malé čiapky tam počas 12 hodín vytváralo v sobotu (18. 10.) niekoľko desiatok žien z celého Slovenska.
S myšlienkou maratónu ručných prác prišli ženy z Bojníc. „Stretávame sa každý pondelok v centre voľného času, je nás 15. Robili sme si doteraz len tak pre seba a povedali sme si, že by bolo pekné zužitkovať naše zručnosti aj pre tých, ktorí to potrebujú. Išlo o taký šialený nápad, keďže pozeráme videá o pletení a štrikovaní. Zistili sme, že v Čechách i inde vo svete sa robia podobné 24-hodinové maratóny. My sme skúsili aspoň 12 hodín a zišlo sa nás tu do 50,“ povedala Anežka Mária Farkašová.
Ženy z blízkeho i vzdialenejšieho okolia Bojníc, dokonca aj z Košíc, Martina či Žiliny, na maratóne podľa nej vyrábali deky a šatky na plecia pre seniorov, pre deti do inkubátorov do martinskej nemocnice papučky, čiapky či deky. Svoje výrobky doniesli aj z domu. „Vlnu sme dostali od sponzorov, dostali sme i peniaze, za ktoré sme ju nakúpili, posielali nám ju i dievčatá z celého Slovenska,“ priblížila.
Chobotnice pre malé deti vytvárala na maratóne Anna Chalmovianska. „Doma ich robím veľa. Jednu pletiem približne dve hodiny, za deň urobím štyri alebo päť, podľa toho, koľko mám času,“ ozrejmila. Nápad pripraviť maratón ručných prác označila za vynikajúci. „Jednak sa tu urobí veľa pekných vecí, za druhé je tu výborná atmosféra, stretneme tu veľa známych, ktorí sa venujú tejto činnosti,“ dodala.
Výrobky organizátorky do bojnického domova seniorov a martinskej nemocnice odovzdajú o dva týždne.
