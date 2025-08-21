Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

Výročie invázie Bratislavčanom pripomenú aj diela Čierne dni a 322

.
Zábery dopisovateľa ČSTK Mira Vojteka z Bratislavy 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych vojsk. Na snímke symbolický kríž za obeť streľby pri budove Univerzity Komenského. Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Podujatie vzniklo v spolupráci so Slovenských filmovým ústavom.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 si môžu obyvatelia a návštevníci Bratislavy pripomenúť aj na filmových projekciách. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v cykle Kontexty uvedie vo štvrtok o 19.30 h na Hlavnom námestí dve významné filmové diela Čierne dni a 322. Sprostredkuje nimi dianie bezprostredne po obsadení hlavného mesta a na osobnom príbehu filmovej postavy vykreslí spoločenskú situáciu tých dní.

„Autentickú dobovú výpoveď o dianí v uliciach, dramatických stretoch Bratislavčanov a Bratislavčaniek s ruskými vojakmi a tankami, silných emóciách pri siahaní na ich práva a slobodu a narastajúcej neistote, poskytne dokument Čierne dni,“ približuje organizátor film, na ktorom sa podieľali Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč. Film osobne uvedie jeden z režisérov Milan Černák.

„O 20.00 h naň nadviaže celovečerný debut Dušana Hanáka 322 s jeho osobným uvedením, ako aj predslovom filmovej kritičky Kataríny Mišíkovej,“ avizuje BKIS projekciu filmu, ktorý „je odvážnou obžalobou režimu“. Film sa začal natáčať v okupačnom roku a dokončili ho v roku 1969. Po natočení ho režim vyhodnotil ako protispoločenský a demoralizujúci. Pre nepriamu kritiku systému sa na 20 rokov stal trezorovou snímkou. Psychologická dráma rozpráva príbeh človeka, ktorý sa ocitne v nemocnici s podozrením na vážnu chorobu. Prehodnocuje svoj doterajší život a jeho stretnutia s blízkymi i cudzími ľuďmi vytvárajú aj obraz spoločnosti 60. rokov plných nádejí i dezilúzií.

Podujatie vzniklo v spolupráci so Slovenských filmovým ústavom.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti