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Výročie mesta Liptovský Mikuláš pripomína veľkorozmerný banner
Nová štylizovaná grafika ikonických dominánt mesta sa okrem banneru nachádza aj na zberateľskej eurobankovke a mnohých darčekových predmetoch.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. novembra (TASR) - Jubilejné 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš pripomína veľkorozmerný banner v centre. Ako informovali z radnice, na fasáde jedného z domov na Štúrovej ulici ožili v jednotnom dizajne 740. výročia, na pozadí horských masívov, najvýznamnejšie pamiatky a dominanty Liptovského Mikuláša, ako napríklad Župný dom, kostoly, synagóga, Háj Nicovô, Gymnázium M. M. Hodžu, fontána Metamorfózy, Múzeum Janka Kráľa a tok Váhu.
Nová štylizovaná grafika ikonických dominánt mesta sa okrem banneru nachádza aj na zberateľskej eurobankovke a mnohých darčekových predmetoch. Grafika zároveň sprevádza celoročné oslavy a podujatia. Samospráva tento rok hostila napríklad Európsky pohár v boulderingu, historické Stoličné dni, Cyklopreteky Okolo Slovenska i Noci svetla.
Liptovský Mikuláš si pripomína 740. výročie mesta i výstavou Sanctus Nicolaus 1286 - od dediny k mestečku. Na výstavu, ktorú pripravili mestskí múzejníci v sídelnej budove, upozorňuje vyše trojmetrový, 350-kilogramový svetelný meč pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Výstava sa zameriava na najstaršie dejiny Liptovského Mikuláša z obdobia 13. a 14. storočia.
V písomnostiach sa prvý raz objavil názov Scentmicolas - Svätý Mikuláš 8. mája 1286. „V tom období to bola malá farská osada s pár domčekmi okolo Kostola svätého Mikuláša. Postupne sa z nej stalo moderné 30-tisícové okresné mesto a významné administratívne, kultúrne i turistické centrum krajiny,“ doplnili zo samosprávy.
Nová štylizovaná grafika ikonických dominánt mesta sa okrem banneru nachádza aj na zberateľskej eurobankovke a mnohých darčekových predmetoch. Grafika zároveň sprevádza celoročné oslavy a podujatia. Samospráva tento rok hostila napríklad Európsky pohár v boulderingu, historické Stoličné dni, Cyklopreteky Okolo Slovenska i Noci svetla.
Liptovský Mikuláš si pripomína 740. výročie mesta i výstavou Sanctus Nicolaus 1286 - od dediny k mestečku. Na výstavu, ktorú pripravili mestskí múzejníci v sídelnej budove, upozorňuje vyše trojmetrový, 350-kilogramový svetelný meč pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Výstava sa zameriava na najstaršie dejiny Liptovského Mikuláša z obdobia 13. a 14. storočia.
V písomnostiach sa prvý raz objavil názov Scentmicolas - Svätý Mikuláš 8. mája 1286. „V tom období to bola malá farská osada s pár domčekmi okolo Kostola svätého Mikuláša. Postupne sa z nej stalo moderné 30-tisícové okresné mesto a významné administratívne, kultúrne i turistické centrum krajiny,“ doplnili zo samosprávy.