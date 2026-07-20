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Výročie narodenia Štefánika si pripomenú v areáli jeho rodného domu
Začiatok spomienkového podujatia pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika je naplánovaný v utorok na 10.30 h.
Autor TASR
Košariská 20. júla (TASR) - Výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenú v utorok (21. 7.) v areáli jeho rodného domu v obci Košariská (okres Myjava) slávnostným spomienkovým stretnutím. TASR o tom informovali zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Slovenských národných rád.
Začiatok spomienkového podujatia pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika je naplánovaný v utorok na 10.30 h. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva obrany SR. Program bude pokračovať o 11.15 h prehliadkou expozície múzea.
„Narodenie najvýznamnejšieho Slováka si pripomenieme aj počas víkendu 25. - 26. júla. Návštevníkov múzea tu čakajú scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika,“ doplnili z múzea. Prehliadky sú naplánované počas soboty o 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 18.00 h.
Scénické vstupy prevedú návštevníkov životom Štefánika a predstavia jeho rôzne podoby. O 16.00 h sa uskutoční prednáška Martina Broniša o Štefánikovom detstve a jeho študentských rokoch.
„Ako príbuzný generála Milana Rastislava Štefánika ponúkne jedinečný pohľad na jeho vzdelávaciu cestu, kombinujúci rodinné dedičstvo, tradíciu a vlastný archívny výskum,“ doplnili z múzea.
Výročiu Štefánikovho narodenia budú venované aj slávnostné Služby Božie v nedeľu o 9.30 h v evanjelickom kostole v Košariskách.
Začiatok spomienkového podujatia pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika je naplánovaný v utorok na 10.30 h. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva obrany SR. Program bude pokračovať o 11.15 h prehliadkou expozície múzea.
„Narodenie najvýznamnejšieho Slováka si pripomenieme aj počas víkendu 25. - 26. júla. Návštevníkov múzea tu čakajú scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika,“ doplnili z múzea. Prehliadky sú naplánované počas soboty o 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 18.00 h.
Scénické vstupy prevedú návštevníkov životom Štefánika a predstavia jeho rôzne podoby. O 16.00 h sa uskutoční prednáška Martina Broniša o Štefánikovom detstve a jeho študentských rokoch.
„Ako príbuzný generála Milana Rastislava Štefánika ponúkne jedinečný pohľad na jeho vzdelávaciu cestu, kombinujúci rodinné dedičstvo, tradíciu a vlastný archívny výskum,“ doplnili z múzea.
Výročiu Štefánikovho narodenia budú venované aj slávnostné Služby Božie v nedeľu o 9.30 h v evanjelickom kostole v Košariskách.