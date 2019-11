Výročie Nežnej revolúcie pripomína i zbierka pohľadníc z Prievidze

Prievidza 14. novembra (TASR) - Okrúhle výročie Nežnej revolúcie pripomenie aj zberateľská séria pohľadníc s momentmi z Prievidze spred 30 rokov. Okrem dobových fotografií obsahuje 12 pohľadníc i heslá symbolické pre November '89. Vydáva ich občianske združenie Spolu sme Prievidza, informoval o tom jeho člen Michal Dobiaš.



Dobiaš, ktorý je rovnako zberateľom historických pohľadníc, oslovil osobnosť prievidzskej fotografie Milana Grossa a spoločne vybrali zábery výstižné pre Prievidzu spred 30 rokov. Jeho fotografie zachytávajú atmosféru z prievidzského Námestia slobody a okolia, kde sa počas roka 1989 schádzali tisíce ľudí. Vidieť na nich dobové transparenty, zhodenú hviezdu s kosákom z budovy okresného národného výboru aj malé dieťa v kočiari s česko-slovenskou vlajkou v ruke.



"To najcennejšie, čo môže každý zberateľ urobiť so svojou zbierkou je, že sa o ňu podelí. Chcel som si aspoň takouto formou pripomenúť 30. výročie Nežnej revolúcie v Prievidzi. Vrátiť sa trochu v čase, opäť navštíviť Námestie 4. apríla, pozrieť sa na tú eufóriu ľudí, ktorí, každý svojou troškou, prispeli k toľko vytúženej slobode. Pretože ani sloboda a demokracia nie je samozrejmá," povedal Dobiaš.



Do edície pohľadníc sa zapojili aj dvaja fotografi z partnerského mesta Šumperk. Na dvoch spomienkových pohľadniciach tak vidieť, ako české mesto vyzeralo v novembri '89. "Nežná revolúcia v roku 1989 sa viazala k spoločnému štátu. Tvorili sme jeden celok s Českou republikou. A Šumperk bol už vtedy naším partnerským mestom. Aj preto som do tejto edície pohľadníc, takto symbolicky, pridal dve pohľadnice zo Šumperku," dodal zberateľ.