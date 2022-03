Výročie oslobodenia si Trnava 1. apríla uctí tichou spomienkou

Trnava 29. marca (TASR) - Mesto Trnava si položením venca v piatok 1. apríla pripomenie 77. výročie oslobodenia v 2. svetovej vojne pri Pomníku osloboditeľov na Námestí SNP. Namiesto obvyklej slávnostnej ceremónie pôjde tento rok iba o tichú spomienku vzhľadom na aktuálne udalosti na Ukrajine. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Na spomienke sa plánuje zúčastniť vedenie mesta.



Oslobodenie 2. ukrajinským frontom si Trnavčania tradične pripomínajú pri pomníku, ktorý mesto osadilo v roku 1959. V období po Novembri '89 apelovali Trnavčania na jeho premiestnenie, no nestalo sa tak. V rámci pripravovanej celkovej obnovy námestia malo mesto pred zhruba piatimi rokmi záujem o jeho presunutie na iné miesto v Trnave, keďže má problém aj so statikou. Proti sa postavil petíciou Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, nesúhlasné stanovisko s odvolaním sa na medzinárodné dohody prezentovalo aj veľvyslanectvo Ruskej federácie. Aktuálny projekt obnovy s pomníkom počíta.



Trnava bola oslobodená na Veľkú noc 1. apríla 1945. Do mesta vstúpili po bojoch vojaci pravého krídla 2. ukrajinského frontu, rozhodujúcu úlohu zohrala 1. gardová jazdecko-mechanizovaná skupina generálporučíka I. A. Plijeva. Boje si v Trnave a blízkom okolí vyžiadali životy 120 vojakov, ktorých pochovali na trnavskom cintoríne. Obete na životoch obyvateľov Trnavy si nevyžiadali.