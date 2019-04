Výročie oslobodenia si s Trnavčanmi pripomenul aj P. Pellegrini

Primátor Trnavy Peter Bročka vo svojom príhovore pripomenul, že súčasná generácia žije v dobe preplnenej informáciami, ktoré ľudí často viac rozdeľujú ako spájajú.

Trnava 1. apríla (TASR) – Trnavčania si v pondelok 1. apríla pripomenuli 74. výročie oslobodenia ich mesta počas druhej svetovej vojny. Pri pamätníku osloboditeľov sa na pietnej slávnosti stretli zástupcovia samosprávy, štátnych orgánov i žiaci miestnych škôl. S prejavmi vystúpil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), primátor Trnavy Peter Bročka, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Petráš.



Dátum 1. apríla pripadol v roku 1945 na Veľkonočnú nedeľu. Do Trnavy vstúpili po bojoch vojaci pravého krídla 2. ukrajinského frontu, boje si v blízkom okolí vyžiadali životy 120 vojakov, obete na životoch obyvateľov Trnavy si však nevyžiadali.



Primátor Trnavy vo svojom príhovore pripomenul, že súčasná generácia žije v dobe preplnenej informáciami, ktoré ľudí často viac rozdeľujú ako spájajú. „Venujeme čas virtuálnym súbojom, nehľadáme to, čo človeka i celé ľudstvo drží nad vodou. V kultúre každého národa je dôležitá pamäť. Taký deň ako dnes je príležitosťou pozastaviť sa a opakovane prehodnotiť, či sme nezabudli na podstatné a nosné rozmery života. Na pokojné mierové spolužitie, na schopnosť ľudsky sa dorozumieť a vytvárať priestor na plnohodnotnú existenciu všetkých,“ povedal. „Rokmi upadá dátum oslobodenia Trnavy do minulosti, no ani plynúci čas, ani množstvo iných informácií nemôže byť dôvodom na zabudnutie,“ dodal Bročka.



„Pred 74 rokmi Veľká noc pre Trnavu znamenala vzkriesenie,“ uviedol vo svojom príhovore Pellegrini a zdôraznil veľkosť obetí, ktoré ľudstvo počas druhej svetovej vojny prinieslo. Preto ho v súčasnosti, ako dodal, znepokojuje, že na Slovensku žijú takí, ktorí udalosti spojené s týmto vojnovým konfliktom zľahčujú, spochybňujú, a dokonca aj popierajú. „Všade v Európe vidíme nárast pravicového extrémizmu. Extrémisti postupne zjemňujú svoju rétoriku, prešli na internet, usilujú sa vplývať najmä na mládež a majú aj politické ambície,“ povedal. Časť ľudí podľa neho ľahko podlieha manipulácii. „Generačné zabudnutie vojnových trápení je podhubím na oživovanie ideí, ktoré v konečnom dôsledku poznajú radikálne riešenia na všetky problémy,“ konštatoval predseda vlády. Mladým ľuďom treba podľa neho pripomínať hrdinstvo ľudí, ktorí vzali do rúk zbraň, aby sa postavili fašizmu.