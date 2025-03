Výročie oslobodenia v Prievidzi pripomenú výstavy i divadlo

Prievidza 7. marca (TASR) - Výročie oslobodenia mesta si v Prievidzi pripomenú výstavami, pietnym aktom i divadelným predstavením. Oslavy 80. výročia sa budú konať od 2. do 4. apríla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Významný míľnik svojej histórie si mesto pripomenie 4. apríla, pred ôsmimi desaťročiami po náročných vojnových rokoch totiž prišla do Prievidze sloboda. Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu podujatí, ktorými si túto historickú udalosť pripomenieme a uctíme," uviedla Beňadiková.



Od 1. apríla si verejnosť bude môcť pozrieť v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka výstavu kníh s vojnovou tematikou pod názvom 29219 dní slobody = 80 rokov od oslobodenia Prievidze. Výstava, ktorá potrvá do 9. mája, ponúkne príbehy, ktoré odhaľujú hrôzy vojny aj silu ľudského ducha.



Mestská knižnica bude dejiskom i zážitkového čítania podľa knihy Hitlerova dcéra od Jackie Frenchovej. Príbeh o dievčati, ktoré sa pýta: čo by sa stalo, keby bol jej otec Hitler, si verejnosť bude môcť vypočuť 2. apríla.



Výročie oslobodenia si mesto pripomenie i diskusiou s odborníkmi z Ústavu pamäti národa a zo združenia Post Bellum o oslobodení Prievidze a skutočných príbehoch ľudí, ktorí prežili koniec vojny. Uskutoční sa 3. apríla v dome kultúry. V dome kultúry bude v ten deň i predstavenie Polnočná omša v podaní Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena. Polnočná omša odhaľuje skryté tajomstvá rodiny Kubišovcov v turbulentnom historickom období. Navonok sú vzornou rodinou, no pod povrchom čelí hlbokým rozporom - najmladší syn je partizán, starší gardista a dcéra arizátorka.



Súčasťou osláv výročia oslobodenia bude 4. apríla i pietny akt kladenia vencov na Námestí slobody a vernisáž výstavy českej maliarky Helgy Hoškovej-Weissovej v Galérii Jabloň.