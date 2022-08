Výročie postavenia trate Zvolen-Vrútky pripomenú jazdy parných vlakov

Zvolen 20. augusta (TASR) - Výročie významného železničného spojenia, ktoré pred 150 rokmi prvý raz spojilo Zvolen s Kremnicou a Vrútkami, pripomenú sobotňajšie jazdy historických parných vlakov a výstava historických železničných vozidiel v rušňovom depe vo Zvolene.



Ako informujú organizátori, prvou atrakciou osláv je parný vlak na trati Vrútky - Zvolen, nákladná stanica ťahaný parným rušňom Zelený Anton. Z Vrútok vyrazil už ráno o 8.15 h a do Zvolena dorazil o 10.30 h. "Zo Zvolena vyrazí historický parný vlak ťahaný rušňami Šľachtičná a Štoker o 12.10 h s príchodom do Vrútok o 15.10 h. Na spiatočnú cestu sa poberie o 16.30 h, do Zvolena dorazí o 18.50 h," uvádzajú organizátori.



Trať Zvolen - Vrútky bola súčasťou Uhorskej severnej železnice, ktorá mala zabezpečiť dostatok uhlia zo salgótarjánskeho revíru na potreby uhorského priemyslu a zároveň sprístupniť stredoslovenskú banskú oblasť s možnosťou napojenia na Košicko-bohumínsku železnicu. Úsek Salgótarján - Fiľakovo - Lučenec - Zvolen bol hotový už v júni 1871. V rovnakom čase vrcholili aj práce na úseku zo Zvolena cez Kremnicu do Vrútok. Stavba bola nakoniec dokončená 12. augusta 1872.



Podujatie pri príležitosti tohto výročia organizujú Železnice SR, Železničné múzeum SR, Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia. Podujatie podporuje Banskobystrický samosprávny kraj a jeho krajská organizácia cestovného ruchu.