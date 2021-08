Výročie SNP oslávia v Lehote pod Vtáčnikom i ohňostrojom

Prievidza 24. augusta (TASR) - Výročie Slovenského národného povstania (SNP) si v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza) pripomenie verejnosť 29. augusta divadelným predstavením i ohňostrojom. Program pripravila i obec Poruba, v ktorej bude slávnostný akt kladenia vencov spojený so zoskokom parašutistov.



Program k 77. výročiu SNP v Lehote pod Vtáčnikom pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. "Od 16.00 h ponúkne kreatívne akcie pre deti, fujarovo-trombitový koncert, vystúpenie folklórneho súboru Senior Vtáčnik a Divadlo Z dvora sa predstaví so svojou hrou Zguriška mix. Slávnostné zhromaždenie uzatvorí hymna a ohňostroj," informovala riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.



Rovnaký program pripravilo RKC v Prievidzi i na 29. výročie prijatia Ústavy SR 1. septembra. Dejiskom podujatia bude od 16.00 h mestská časť Prievidze Necpaly.



Výročie SNP si pripomenie i obec Poruba, ktorá program pripravila v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, informoval starosta obce Tomáš Tóth. Od 27. augusta do 3. septembra si verejnosť bude môcť pozrieť v dome kultúry v Porube výstavu pod názvom Svetové vojny a Poruba, život obyvateľov Poruby v časoch svetových vojen. Slávnostný akt kladenia vencov 29. augusta na námestí pred Kostolom sv. Mikuláša sa uskutoční od 14.00 h za účasti Ozbrojených síl SR a dychovej hudby a bude spojený so zoskokom parašutistov. Súčasťou podujatia bude od 15.30 h i moderovaná diskusia pod názvom Pamätníci spomínajú spojená s prehliadkou výstavy.