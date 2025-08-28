< sekcia Regióny
Výročie SNP pripomenie vojnová dráma Polnočná omša
Na 81. výročie Slovenského národného povstania (SNP) uvedie bratislavské Kino Lumiére projekciu filmu Polnočná omša, ktorý v roku 1962 nakrútil režisér Jiří Krejčík.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na 81. výročie Slovenského národného povstania (SNP) uvedie bratislavské Kino Lumiére projekciu filmu Polnočná omša, ktorý v roku 1962 nakrútil režisér Jiří Krejčík. „Vynikajúca psychologická vojnová dráma o malomeštiactve, zbabelosti a o zúfalej snahe prežiť aj za cenu popretia všetkých mravných princípov vznikla ako filmová adaptácia rovnomennej divadelnej hry Petra Karvaša,“ pripomína Slovenský filmový ústav (SFÚ) k snímke, ktorú si diváci môžu pozrieť v piatok 29. augusta o 18.00 h v cykle Reštaurovaná klasika.
Film rozpráva dramatický príbeh odohrávajúci sa v roku 1944, pár mesiacov po potlačení SNP. Obyvatelia malého slovenského mesta žijú v strachu pred nacistickými represiami kvôli partizánom, ktorí sa v meste údajne skrývajú. Malomeštiacka rodina Kubišovcov túži prežiť vyhrotené časy v bezpečí. Syn velí miestnej garde, dcéra koketuje s nacistickým majorom, ktorý u nich býva, a jej manžel nechce mať s nikým a ničím nič spoločné. Počas Štedrého večera, sviatkov pokoja a mieru, do ich vianočnej idyly vpadne najmladší syn, hľadaný zranený partizán, ktorého pobyt doma môže ohroziť celú rodinu.
„Jeden z menej známych povstaleckých filmov natočil v roku 1962 v širokouhlom zábere hosťujúci český režisér Jiří Krejčík, autor filmu Vyšší princip. Východiskom filmu, ktorý vo svojej mravnej nástojčivosti pripomína antickú drámu, je rovnomenná hra Petra Karvaša. ‚Javiskom‘ je slovenské malomesto (zimná Banská Štiavnica) na Štedrý večer roku 1944 a v ňom, v chirurgickom reze, ideálna slovenská katolícka rodina: jeden syn partizán, druhý gardista, tretí vajatavý demokrat,“ charakterizuje snímku filmová historička Petra Hanáková.
Polnočnú omšu nakrúcali v Banskej Štiavnici, ale aj v Bratislave a Prahe. V hlavných úlohách sa predstavili Hana Meličková, Jozef Kroner, Ladislav Chudík, Karol Machata, Ivan Mistrík, Emília Vášáryová a ďalší, rozprávačom bol Ján Klimo. Film získal Medailu za hraný film ex aequo na MFF Karlovy Vary v roku 1962. Snímku, ktorá je svojou výpoveďou aj dnes aktuálna, digitálne reštaurovali v digitalizačnom pracovisku SFÚ.
