Výročie vojny na Ukrajine si v Košiciach pripomenú tichým zhromaždením
Autor TASR
Košice 24. februára (TASR) - Štvrté výročie od začiatku ruskej agresie na Ukrajine si v Košiciach v utorok popoludní pripomenú tichým zhromaždením. TASR o tom informovali organizátori podujatia, ktorí tak chcú vyjadriť podporu ukrajinskému ľudu a uctiť si pamiatku všetkých obetí vojny.
Podujatie sa začalo svätou liturgia v katedrálnom chráme na Moyzesovej ulici. Nasledovať bude pochod od chrámu cez Alžbetinu ulicu k Dómu sv. Alžbety, zapálenie sviečok, spoločná modlitba a minúta ticha. Program bude pokračovať pochodom na Námestie osloboditeľov k Pamätníku vojakom Sovietskej armády v Košiciach. „Je to symbol toho, že v sovietskej armáde bojovali aj ukrajinskí vojaci a teraz je situácia taká žalostná, že sa proti Ukrajine postavili tí, ktorí predtým hovorili, že sú ich bratia. Celé podujatie je súčasťou úcty obetiam súčasnej ruskej agresívnej vojny, ktorá už štyri roky prebieha v susednej krajine,“ uviedol pre TASR za organizátorov dobrovoľník z občianskeho združenia Spletinia Ľubo Beňo.
Podujatie vyvrcholí o 17.00 h na Námestí osloboditeľov, kde budú prezentované inštalácie venované vojne, zaznejú hlasy vojny a zároveň bude prebiehať pletenie maskovacích sietí ako symbol podpory.
Organizátori pripomenuli, že Košice hneď po vypuknutí konfliktu zohrali významnú úlohu ako jedno z hlavných miest humanitárnej pomoci pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. „Miestne organizácie, dobrovoľníci aj obyvatelia mesta poskytovali materiálnu, finančnú i psychologickú podporu tým, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Košice boli od prvých dní konfliktu miestom solidarity a pomoci. Aj týmto podujatím chceme potvrdiť, že nám osud našich susedov nie je ľahostajný,“ dodal spoluorganizátor a košický občiansky aktivista Vojtech Špišák.
