Výročie vojny si v Bratislave pripomínajú Pochodom solidarity
Pripomenutie si výročia ruskej agresie bude podľa organizátorov aj protestom proti premiérovi a jeho rozhodnutiu požiadať o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Štvrté výročie vypuknutia ruskej agresie na Ukrajine pripomenie v Bratislave tzv. Pochod solidarity. Organizuje ho občianske združenie Mier Ukrajine. Zhromaždenie sa koná na Hodžovom námestí, odkiaľ sa sprievod presunie pred sídlo ukrajinského veľvyslanectva na Radvanskej ulici.
Pripomenutie si výročia ruskej agresie bude podľa organizátorov aj protestom proti premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a jeho rozhodnutiu požiadať o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. „Ukrajina bojuje aj za hodnoty, na ktorých stojí slobodná Európa. Štyri roky po začiatku invázie nesmieme dovoliť, aby sa vojna stala rutinou alebo aby únava z konfliktu oslabila našu podporu,“ uviedol Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine. Organizátori tvrdia, že odopretie energií civilnému obyvateľstvu v čase vojny možno považovať za zločin proti ľudskosti.
Účastníci pochodu si pripomenú obete vojny a vyjadria úctu obrancom Ukrajiny, no zároveň žiadajú prehodnotenie postojov slovenskej vlády.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
