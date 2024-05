Výročie vstupu SR do EÚ pripomenie podujatie Európska Banská Bystrica

Banská Bystrica 4. mája (TASR) - Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, ako aj v súvislosti s oslavou Dňa Európy sa banskobystrické inštitúcie spojili a v piatok 10. mája od 13.00 h pripravili pre verejnosť podujatie Európska Banská Bystrica - Stronger Europe in the world. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Cieľom podujatia je zhodnotiť, ale aj podporiť pochopenie výhod a príležitostí, ktoré nám členstvo v Európskej únii prináša. V informačných stánkoch na Námestí SNP sa odprezentujú organizácie Európskej únie, ale aj veľvyslanectvá 14 krajín. Súčasťou sprievodného programu budú rôzne interaktívne aktivity - hlavolamy, hry či tvorivé dielne.



"V informačných stánkoch získajú obyvatelia i návštevníci informácie od organizácií, akými sú Europe Direct UMB, Europass, Eures, Euraxess, Erasmus Student Network, Alliance Francaise, Európske spotrebiteľské centrum v SR, Edumacy či Inštitút pre demokraciu pri UMB," priblížila Antónia Jurečková z Mestského úradu v Banskej Bystrici.



Pozvanie prijali veľvyslanectvá Cypru, Česka, Chorvátska, Francúzska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska i valónske a bruselské zastúpenie na Slovensku.



Zamestnanci Finančnej správy SR sa pod Hodinovou vežou postarajú o vytvorenie simulovaných hraníc s colnou búdkou, rampou a colníkmi v oficiálnych uniformách. Organizátori tým chcú návštevníkom pripomenúť obdobie, keď prechádzanie cez hranice jednotlivých európskych štátov nebolo samozrejmosťou a jeho súčasťou bola kontrola dokladov i prevážaného tovaru. Pre záujemcov bude pripravený Banskobystrický pas, na ktorý si budú môcť zbierať v informačných stánkoch pečiatky. Za 20 vyzbieraných pečiatok získajú "víza" na Hodinovú vežu zdarma, ktoré budú môcť využiť do konca mája tohto roka.



"Program chceme zatraktívniť aj kynologickými ukážkami poslušnosti a nasadenia špeciálne vycvičených služobných psov, ktoré sú schopné zaistiť pri záchytoch drogy, tabakové výrobky, predmety Cites - chránené druhy rastlín a živočíchov a podobne," doplnila Gabriela Dianová z Finančného riaditeľstva SR.



Podujatie spestrí kultúrny program v podaní žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera, študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, univerzitných umeleckých telies Mladosť UMB či speváčky a skladateľky Andy Lou, ktorá pôsobí v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Najmenší si budú môcť vďaka Literárnemu a hudobnému múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vychutnať ukážku predstavenia Gašparkova cesta do Európy. Program vo večerných hodinách uzavrie DJ Rasta.