Prešovská univerzita si pripomenula výročie vzniku SR konferenciou

Prešov 12. októbra (TASR) - Vedeckou konferenciou si Prešovská univerzita (PU) v Prešove v uplynulých dňoch pripomenula 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Podujatie, ktoré zorganizoval Inštitút politológie (IPOL) Filozofickej fakulty (FF) PU v Prešove, sa za účasti domácich a zahraničných odborníkov uskutočnilo v rámci Prešovských politologických dní. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Vstup samostatného Slovenska do rodiny slobodných a rovných národov bol sprevádzaný nielen radosťou z dosiahnutia zvrchovanosti, ale aj obavami, do akej miery sme pripravení zvládnuť výzvy vo všetkých oblastiach spoločenského života vrátane ukotvenia na medzinárodnej scéne. Napriek stále pokračujúcim sporom o napĺňaní vízií to bol pozitívny krok a Slovenská republika už 30 rokov píše svoj úspešný príbeh," uviedol vo svojom úvodnom príhovore Vladislav Dudinský z Inštitútu politológie FF PU.



Jedným z hlavných referujúcich bol bývalý minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, ktorého diplomatické pôsobenie bolo bezprostredne prepojené nielen s procesmi konštituovania samostatnej SR, ale aj s jej ukotvovaním v medzinárodnom prostredí.



"Tridsiate výročie samostatnosti Slovenskej republiky je určite udalosť, ktorú je nevyhnutné si pripomínať. Som veľmi rad, že sa PU pustila do zorganizovania takéhoto podujatia, o to viac sa teším, že je to za účasti študentov - budúcnosti našej krajiny. Sú to mladí ľudia, ktorí nezažili mnohé dilemy, výzvy a otázky, na ktoré sme my museli hľadať odpovede, a ktoré formovali náš vzťah k Slovenskej republike," vyzdvihol Kubiš, ktorý predniesol referát na tému Diplomacia a medzinárodné vzťahy od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.



Odborníci diskutovali o štyroch tematických kruhoch: 30 rokov SR, zahraničná politika, cezhraničná spolupráca a Slovenská republika v kontexte vývoja Európskej únie. V rámci referátov odzneli zaujímavosti napríklad z oblasti histórie, ekonomiky, filozofie, médií, religiozity, politického systému či medzinárodného práva.