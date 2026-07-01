< sekcia Regióny
Vyrovnávajú vlastnícke vzťahy k pozemkom v areáli zvolenskej nemocnice
V pláne je tiež vybudovanie nových parkovacích plôch priamo v areáli nemocnice, odstránenie nevyhovujúcich skladových a garážových objektov.
Autor TASR
Zvolen 1. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) postupne vyrovnáva vlastnícke vzťahy k pozemkom v areáli zvolenskej nemocnice. Vytvoriť plánuje podmienky na jej ďalší rozvoj a modernizáciu. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Spresnila, že sú to pozemky vo vlastníctve tretích osôb, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú nemocničné budovy, komunikácie vo vnútri areálu, sklady či garáže. „Zastupiteľstvo BBSK už schválilo odkúpenie jednej z parciel s výmerou 1388 štvorcových metrov za 176.000 eur,“ objasnila. Pri ďalších pozemkoch v celkovej predpokladanej hodnote približne 373.000 eur pokračujú alebo sa pripravujú rokovania s vlastníkmi. Odhadovaná hodnota všetkých dotknutých pozemkov podľa kraja predstavuje približne 549.000 eur.
Ako uviedla Čierna, vyrovnanie pozemkov je súčasťou príprav na rozsiahle investície, ktoré nemocnica vo Zvolene plánuje. Zariadenie podľa BBSK aktuálne analyzuje svoje dlhodobé potreby a pripravuje koncepciu ďalšieho medicínskeho rozvoja. „Cieľom je sústrediť akútne medicínske pracoviská do jedného stavebného celku nadväzujúceho na už rozšírený chirurgický pavilón,“ podotýka.
V pláne je tiež vybudovanie nových parkovacích plôch priamo v areáli nemocnice, odstránenie nevyhovujúcich skladových a garážových objektov. Súčasťou je asanácia bývalej budovy kuchyne a jedálne a postupná modernizácia ďalších nemocničných budov vrátane polikliniky a spoločného pavilónu. „Nemocnica zároveň pripravuje rekonštrukciu striech spoločného a detského pavilónu, ktoré si pre ich súčasný stav vyžadujú neodkladné riešenie,“ konštatoval BBSK.
Nemocnica Agel Zvolen pre TASR potvrdila, že pripravuje koncepciu svojho ďalšieho rozvoja, ktorá je vo fáze plánovania.
Spresnila, že sú to pozemky vo vlastníctve tretích osôb, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú nemocničné budovy, komunikácie vo vnútri areálu, sklady či garáže. „Zastupiteľstvo BBSK už schválilo odkúpenie jednej z parciel s výmerou 1388 štvorcových metrov za 176.000 eur,“ objasnila. Pri ďalších pozemkoch v celkovej predpokladanej hodnote približne 373.000 eur pokračujú alebo sa pripravujú rokovania s vlastníkmi. Odhadovaná hodnota všetkých dotknutých pozemkov podľa kraja predstavuje približne 549.000 eur.
Ako uviedla Čierna, vyrovnanie pozemkov je súčasťou príprav na rozsiahle investície, ktoré nemocnica vo Zvolene plánuje. Zariadenie podľa BBSK aktuálne analyzuje svoje dlhodobé potreby a pripravuje koncepciu ďalšieho medicínskeho rozvoja. „Cieľom je sústrediť akútne medicínske pracoviská do jedného stavebného celku nadväzujúceho na už rozšírený chirurgický pavilón,“ podotýka.
V pláne je tiež vybudovanie nových parkovacích plôch priamo v areáli nemocnice, odstránenie nevyhovujúcich skladových a garážových objektov. Súčasťou je asanácia bývalej budovy kuchyne a jedálne a postupná modernizácia ďalších nemocničných budov vrátane polikliniky a spoločného pavilónu. „Nemocnica zároveň pripravuje rekonštrukciu striech spoločného a detského pavilónu, ktoré si pre ich súčasný stav vyžadujú neodkladné riešenie,“ konštatoval BBSK.
Nemocnica Agel Zvolen pre TASR potvrdila, že pripravuje koncepciu svojho ďalšieho rozvoja, ktorá je vo fáze plánovania.