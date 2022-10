Výrub stromov pre obnovu Cesty Slobody nahradia novou výsadbou

Vysoké Tatry 20. októbra (TASR) - Na dvoch častiach Cesty Slobody vo Vysokých Tatrách plynule pokračujú práce na rekonštrukcii. Od začiatku októbra, keď sa skončilo vegetačné obdobie, tam bolo nutné vyrúbať ďalšie stromy a kry. Riaditeľ projektu Vysoké Tatry Jozef Fabian však ubezpečil, že výrub nahradia novou výsadbou na viacerých miestach.



"Výruby sme zabezpečovali už počas minulej zimy len na cestnom telese, v zárezoch, násypoch a v dotykoch s cestou. Trasa sa sprehľadnila, zvýšila sa bezpečnosť a dnes (vo štvrtok) sme podpísali memorandum o porozumení, v rámci ktorého sa v priebehu troch rokov zabezpečí výsadba 2000 stromov na pozemkoch Vysokých Tatier, Štrby a Slovenského pozemkového fondu," priblížil Fabian. Okrem toho za výrub 249 stromov a 91 štvorcových metrov kríkov na odpočívadlách uhrádza Prešovský samosprávny kraj (PSK) mestu Vysoké Tatry podľa dendrologického posudku spoločenskú ujmu vo výške 123.000 eur. Tieto peniaze musí samospráva v zmysle zákona použiť na ďalšiu náhradnú výsadbu.



Cesta Slobody je najvyťaženejšia dopravná tepna na území Tatier, rekonštrukcia 43-kilometrového úseku je rozdelená do siedmich etáp a vyžiada si viac ako 42 miliónov eur. PSK už má krytie na všetky úseky, rozsiahly projekt bude financovať vďaka dotáciám z Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovať zo štátneho i vlastného rozpočtu.



V súčasnosti stavbári naplno pracujú v časti Podbanské - Pavúčia dolina a tiež Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66. "Práce tam bežia na priepustoch, súčasťou sú zemné práce, búranie a betonáž čiel, pracuje sa aj na mostných objektoch, čistia sa priekopy, zrovnávajú krajnice a začali sme aj s frézovaním a pokládkou nového asfaltu. Pri Tatranských Matliaroch už máme hotový asi 2,5-kilometrový úsek smerom k Bielej vode pri parkovisku, odkiaľ turisti smerujú na Zelené pleso. Približne podobný je stav aj na prvom úseku od Podbanského," priblížil Fabian.



Okrem samotnej cesty sa zmodernizujú aj štyri odpočívadlá, pribudne tam sedenie pre motoristov, detské ihriská, stojany na bicykle, toalety aj kamerový systém. Súčasťou obnovy sú aj mosty a oporné múry. "V tomto prípade by sa mali do konca roka zriadiť staveniská, prípojky a dokončia sa aj nejaké výruby, aby boli prístupné prvky, ktoré treba opraviť," doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth s tým, že ďalšie úseky už sú schválené v systéme ITMS a zároveň majú vysúťažených aj zhotoviteľov. Rekonštrukcia musí byť hotová do konca budúceho roka, Horváth verí, že päť veľkých stavbárskych firiem projekt stihne zrealizovať.