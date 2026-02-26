< sekcia Regióny
Vyrúbané stromy v Sabinove chcú nahradiť novou výsadbou
Pôvodné ihličnany svojím vzrastom poškodzovali fasády bytoviek a bránili svetlu, vysvetľuje radnica.
Autor TASR
Sabinov 26. februára (TASR) - Mesto Sabinov začína s prácami, ktoré podľa radnice prinesú obyvateľom lepšie cesty, viac miest na parkovanie a modernejšie kúrenie. Súčasťou týchto zmien je aj potrebný výrub drevín, tie však na jeseň nahradia novými stromami, informuje mesto na svojej webstránke.
Ako uvádza, aktuálne sa v meste pracuje na dvoch dôležitých projektoch - úprave Ulice 17. novembra a nových rozvodoch tepla. „Na spomenutej ulici pripravujeme priestor pre novú cestu a riadne parkovacie miesta. Odstránenie pôvodných stromov bolo potrebné z dôvodov, aby autá neparkovali chaoticky po chodníkoch a tráve. Vybudujeme pre obyvateľov bytoviek nové odstavné plochy. Odborníci potvrdili, že mnohé stromy sú choré a narušené, čo by mohlo byť v budúcnosti nebezpečné. Pôvodné ihličnany svojím vzrastom poškodzovali fasády bytoviek a bránili svetlu,“ vysvetľuje radnica.
V lokalitách ulíc Mieru, Matice slovenskej, Prešovskej, Puškinovej a 17. novembra mení spoločnosť Sabyt staré potrubia za nové. „Výrub bol nutný, aby sa bagre a stroje dostali k potrubiam, ktoré sa nachádzajú pod zemou. Za každý vyrúbaný strom vysadí spoločnosť Sabyt dva nové. Celkovo pribudne 44 vzrastlých stromov v areáli pod Švabľovkou,“ približuje radnica.
