Vyrúbanú alej pri ceste do Čerečian má nahradiť nová aj s chodníkom

Čerenčany 6. mája (TASR) – Niekoľko desaťročí starú topoľovú alej pri ceste vedúcej do obce Čerenčany v okrese Rimavská Sobota, ktorú správca komunikácie pre zlý stav stromov vyrúbal, by mala nahradiť nová aj s chodníkom. TASR o tom informovala starostka Zuzana Študencová.



„Výrub bolo dosť ťažké vybaviť, pretože to nie je náš kataster a cestu spravuje Banskobystrická regionálna správa ciest. Preto sme zatiaľ vlastne neriešili, čo tam nasadíme, pretože sme ani neverili, že sa to podarí,“ podotkla starostka.



Ďalší vývoj podľa nej záleží od financovania zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja. „Sľúbili nám, že opravia rozbité krajnice cesty a po ich spevnení by sme pri nej chceli vybudovať chodník pre peších vysypaný šotolinou. Je to však zatiaľ iba zámer do budúcnosti,“ načrtla Študencová.



Chodník by podľa nej prispel k bezpečiu i pohodliu chodcov, ktorí do dediny prichádzajú z autobusovej zastávky v osade Kľačany. „Zatiaľ nie je isté, na ktorej strane cesty vysadíme náhradnú výsadbu, ale pravdepodobne bude priamo pri chodníku,“ dodala starostka.



Na zlý stav stromov a padajúce konáre mala samospráva podľa jej slov veľa podnetov zo strany občanov. „Zo zastávky na Kľačanoch chodieva veľa detí aj starších ľudí, keďže priamo do dediny idú len tri autobusy. Je veľkým šťastím, že sa nikomu nič nestalo, pretože niekedy tam padali naozaj veľké konáre,“ podotkla starostka. Ako doplnila, raz dokonca veterná smršť vyvalila smerom do poľa celý strom a druhý zlomila.