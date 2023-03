Zvolen 23. marca (TASR) – Výruby na civilných cintorínoch vo Zvolene robia podľa potreby, a to najmä s prihliadnutím na zdravotný stav drevín. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že v súčasnosti rastie na hlavnom civilnom cintoríne na Zlatom potoku 460 kusov drevín. Na cintoríne Môťová je to 56 kusov. Ako dodal, na zvyšných, menších cintorínoch je to spolu približne 50 kusov. "V uplynulom roku mesto na výrub použilo 3750 eur, v tomto roku je to zatiaľ vyčlenených 1350 eur," zdôraznil.



Vo Zvolene sa nachádzajú aj ústredné vojenské cintoríny, v ktorých našli miesto posledného odpočinku tisíce vojakov rôznych národností. V ich areáli je podľa hovorcu výrub tiež vtedy, keď je to nevyhnutné. Môže byť pre zdravotný stav stromov, prípadne iný vážny dôvod. Podotkol, že rozsiahlejší výrub robilo mesto v roku 2020. "Bolo nevyhnutné vypíliť tuje a cyprušteky lemujúce dôstojnícke hroby na Cintoríne padlých vojakov sovietskej armády," priblížil s tým, že si to vyžadoval zdravotný stav mnohých drevín. Podľa jeho slov to tiež bol fakt, že rozrastený koreňový systém stromov poškodzoval samotné náhrobné kamene. "O niekoľko mesiacov však mesto pristúpilo k výsadbe nových stromov v areáli uvedeného cintorína," poznamenal.



Výrub aj výsadbu na vojenských cintorínoch mesto uskutočňuje prostredníctvom svojho Strediska komunálnych služieb.