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Cyklotrasa Jurava je opäť plne k dispozícii

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zrekonštruovaná cyklotrasa je aktuálne opäť na svojom pôvodnom mieste a v pôvodnej šírke.

Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Cyklotrasa Jurava medzi bratislavskými Vajnormi a Ivankou pri Dunaji v okrese Senec je opäť plne k dispozícii cyklistom. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Cyklotrasa fungovala dočasne v obmedzenom režime pre výstavbu križovatky diaľnic D1/D4 pri Bratislave.

„V úseku v blízkosti diaľnice D1 bola cyklotrasa presmerovaná a vynovená,“ skonštatoval Július Mihálik, člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS.

Zrekonštruovaná cyklotrasa je aktuálne opäť na svojom pôvodnom mieste a v pôvodnej šírke.

Križovatka D1/D4 bola definitívne odovzdaná do užívania motoristom 21. júna.
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