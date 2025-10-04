< sekcia Regióny
Vyše 100 pestovateľov vystaví v Špačinciach svoju úrodu
Návštevníci nájdu tradičné plodiny, ale aj rôzne anomálie, aké dokáže vytvoriť len príroda.
Autor TASR
Špačince 4. októbra (TASR) - Viac ako 100 pestovateľov odprezentuje v sobotu v Špačinciach (okres Trnava) svoju úrodu počas Jesennej výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a šikovných rúk. Podujatie sa uskutoční v tamojšom kultúrnom dome. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Návštevníci nájdu tradičné plodiny, ale aj rôzne anomálie, aké dokáže vytvoriť len príroda. Napríklad gigantické kaleráby, zemiaky v tvare srdca či zeleninu pripomínajúcu postavičky. Výstava sa začne o 15.00 h a potrvá tri hodiny.
Pripravené budú aj tradičné jedlá, návštevníci si takisto pozrú výtvarné a ručné práce žiakov špačinských škôl. „Práve na takýchto podujatiach možno najlepšie spoznať základný kameň nášho regiónu - plodiny, ktoré sa tu urodia. Odhaľujú to, čo formuje charakter a identitu tohto regiónu,“ podotkol Alexander Prostinák z OOCR Trnava Tourism.
