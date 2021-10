Do Bratislavy dochádza vyše 33.000 áut, mesto zvažuje P+R parkovanie

Bratislava 25. októbra (TASR) - Vyše 130.000 ľudí a viac ako 33.000 áut dochádza denne do Bratislavy. Informuje o tom hlavné mesto v koncepcii k výstavbe parkovacích domov, záchytných parkovísk či k nadstavbám parkovísk. Priznáva, že tieto čísla môžu byť oveľa vyššie, keďže v štatistike nie sú zarátaní zahraniční turisti. Aby takéto množstvo áut nekončilo v centre hlavného mesta, magistrát plánuje výstavbu parkovísk typu P+R (zaparkuj a jazdi ďalej verejnou dopravou). Niekoľko takýchto parkovísk už v Bratislave a jej okolí vzniklo.



"Víziou plánu výstavby P+R parkovísk je primárne znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy, smerujúcej do širšieho centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto návštevníkov podľa možnosti mimo územia Bratislavy priamo pri železničných staniciach v mestách a obciach v regióne, prípadne na vstupoch do hlavného mesta," píše mesto v koncepcii, ktorú schválili bratislavskí mestskí poslanci na svojom októbrovom zasadnutí.



Hlavné mesto sa chce pri budovaní P+R parkovísk zamerať na transformáciu existujúcich parkovísk (napríklad obchodných centier), na nadstavbu existujúcich vhodných parkovísk, dostupnosť verejnej hromadnej dopravy či dostupnosť pozemkov vhodných pre vybudovanie parkovísk P+R.



Magistrát v koncepcii pomenúva aj vhodné lokality pre takýto typ parkovísk. Ide napríklad o priestor pri obchodnom centre na Zlatých pieskoch, pri obchodných domoch v Lamači a Petržalke, na Jasovskej, v Jurajovom dvore, v areáli Incheby, v Rači v časti Komisárky, pri zoologickej záhrade, v Janíkovom dvore či na Zlatých pieskoch. Dokopy sa tu ráta s vyše 2300 parkovacími miestami.



Pre zachytenie áut ešte pred vstupom do Bratislavy sa postavili, prípadne ešte plánujú vybudovať viaceré parkoviská P+R. Niektoré sú aj v hlavnom meste ako parkovisko pri cintoríne Vrakuňa či pri Železničnej stanici (ŽST) Devínska Nová Ves. Medzi ďalšími lokalitami sú terminál individuálnej osobnej prepravy v Ivanke pri Dunaji, ŽST Malacky, areál Píla v Malackách, ŽST Nové Košariská, ŽST Pezinok, Pezinok-Za dráhou, ŽST Senec, Senec-Železničná, ŽST Svätý Jur, ŽST Šenkvice, ŽST Zohor, ŽST Bernolákovo či ŽST Miloslavov. Dokopy by tu po vybudovaní všetkých projektov malo vzniknúť vyše 1800 parkovacích miest.



Bratislava v koncepcii podotýka, že pre zmysluplné budovanie P+R parkovísk je regulácia statickej dopravy v tých okrajových zónach mesta, ktoré sú najviac dotknuté parkovaním nerezidentov. Hlavné mesto pripravuje spustenie regulácie parkovania - Bratislavský parkovací asistent PAAS v prvých zónach v januári 2022. Ide o Petržalku sever (Dvory 4), Tehelné pole a Krasňany.