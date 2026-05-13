VYŠE 15 TON NELEGÁLNEHO TABAKU: Kamión zadržali v Drietome
Poľské nákladné vozidlo kontrolovali colníci 10. mája v nočných hodinách.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 13. mája (TASR) - Príslušníci Colného úradu Trenčín odhalili na hraničnom priechode Drietoma kamión prevážajúci viac ako 15 ton tabaku bez potrebných dokladov. Dalo by sa z neho vyrobiť približne 22,1 milióna cigariet. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Poľské nákladné vozidlo kontrolovali colníci 10. mája v nočných hodinách. V kamióne našli 111 kartónových krabíc hnedej sušiny so zápachom pripomínajúcim tabak v celkovom množstve 15.483,3 kilogramu bez obchodného označenia.
Vodič nepredložil doklady k prepravovanému tovaru. Colníci následne preverili prepravu v systémoch finančnej správy a zistili, že preprava neprešla schvaľovacím procesom a prepravca nezložil ani zákonom stanovenú zábezpeku na prepravu tabakových výrobkov.
Finančná správa eviduje podozrenie z porušenia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani presiahol 2,74 milióna eur.
„Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej,“ uviedol Kováč. Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.
