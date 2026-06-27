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Vyše 1500 vodičov podrobili dychovej skúške v okolí Zemplínskej šíravy
Do akcie sa zapojili dopravní a poriadkoví policajti, železniční policajti, kriminalisti aj príslušníci hraničnej a cudzineckej polície aj v súčinnosti s Vojenskou políciou.
Autor TASR
Michalovce 27. júna (TASR) - V sobotu od 7.00 h policajti kontrolovali cesty v okolí Zemplínskej šíravy. Počas štvorhodinovej dopravno-bezpečnostnej akcie podrobili dychovej skúške 1504 vodičov. Kontroly súviseli s otvorením letnej sezóny a zvýšenou premávkou v okolí vodnej nádrže. TASR o tom informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Pred 7.30 h policajti zastavili vodiča taxislužby, ktorému namerali 0,87 promile. V taxíku pritom viezol klientov. „Tí si museli počkať na ďalší taxík, pretože vodičovi bola zakázaná ďalšia jazda, zadržaný vodičský preukaz, a o tom, kedy najbližšie bude môcť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila hovorkyňa. Krátko pred 8.30 h neďaleko obce Vinné dychová skúška preukázala u ďalšieho vodiča 1,21 promile. Skončil v cele policajného zaistenia.
Do akcie sa zapojili dopravní a poriadkoví policajti, železniční policajti, kriminalisti aj príslušníci hraničnej a cudzineckej polície aj v súčinnosti s Vojenskou políciou. Zamerali sa predovšetkým na alkohol a iné návykové látky za volantom.
V uplynulom týždni si za volant pod vplyvom alkoholu v kraji sadlo 33 vodičov dopravných prostriedkov. U ôsmich z nich mala dychová skúška hodnotu vyššiu ako jedno promile. Polícia zároveň upozornila, že od začiatku roka do uplynulej nedele zomrelo na cestách Košického kraja 14 ľudí. Za 25 týždňov roka 2026 eviduje 969 dopravných nehôd, čo je o 156 viac ako v rovnakom období minulého roka. Kontroly budú pokračovať aj počas leta. „Zameriame sa nielen na alkohol, ale aj na rýchlosť, pravidlá cestnej premávky, železničné priecestia, dopravné značenie a všetko, čo môže rozhodnúť o tom, či sa domov vrátite v poriadku,“ dodala Ivanová.
Pred 7.30 h policajti zastavili vodiča taxislužby, ktorému namerali 0,87 promile. V taxíku pritom viezol klientov. „Tí si museli počkať na ďalší taxík, pretože vodičovi bola zakázaná ďalšia jazda, zadržaný vodičský preukaz, a o tom, kedy najbližšie bude môcť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila hovorkyňa. Krátko pred 8.30 h neďaleko obce Vinné dychová skúška preukázala u ďalšieho vodiča 1,21 promile. Skončil v cele policajného zaistenia.
Do akcie sa zapojili dopravní a poriadkoví policajti, železniční policajti, kriminalisti aj príslušníci hraničnej a cudzineckej polície aj v súčinnosti s Vojenskou políciou. Zamerali sa predovšetkým na alkohol a iné návykové látky za volantom.
V uplynulom týždni si za volant pod vplyvom alkoholu v kraji sadlo 33 vodičov dopravných prostriedkov. U ôsmich z nich mala dychová skúška hodnotu vyššiu ako jedno promile. Polícia zároveň upozornila, že od začiatku roka do uplynulej nedele zomrelo na cestách Košického kraja 14 ľudí. Za 25 týždňov roka 2026 eviduje 969 dopravných nehôd, čo je o 156 viac ako v rovnakom období minulého roka. Kontroly budú pokračovať aj počas leta. „Zameriame sa nielen na alkohol, ale aj na rýchlosť, pravidlá cestnej premávky, železničné priecestia, dopravné značenie a všetko, čo môže rozhodnúť o tom, či sa domov vrátite v poriadku,“ dodala Ivanová.