< sekcia Regióny
Vyše 180-ročný strom v Hnúšti potrebuje ošetrenie
K poškodeniu katalpy došlo v uplynulých týždňoch, začiatkom augusta bola vykonaná odborná prehliadka stromu.
Autor TASR
Hnúšťa 12. augusta (TASR) - Hnúšťanská katalpa bignóniovitá je výrazne poškodená, zo stromu sa v dôsledku hniloby odlomil veľký konár. Chránená drevina, ktorá má vyše 180 rokov, si bude vyžadovať odborné ošetrenie. Na webovej stránke o tom informovalo mesto Hnúšťa.
„Príčinou odlomenia bola vnútorná hniloba kmeňa, ktorá vznikla v dôsledku otvorenej dutiny v strome. Takéto poškodenie nie je bežné, strom tým stratil časť svojej prirodzenej stability a vznikol vážny bezpečnostný problém,“ uviedla samospráva.
K poškodeniu katalpy došlo v uplynulých týždňoch, začiatkom augusta bola vykonaná odborná prehliadka stromu. Na stretnutí sa zúčastnili zamestnanci mesta, okresného úradu aj Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina. Samospráva následne odstránila poškodenú vetvu, ktorá zasahovala nad miestnu komunikáciu, CHKO má zabezpečiť vypracovanie cenovej ponuky na ošetrenie poškodeného stromu.
„Cieľom všetkých krokov je nájsť rovnováhu medzi ochranou prírody a ochranou zdravia obyvateľov. Katalpa je nielen chráneným druhom, ale aj dôležitou súčasťou mestského charakteru,“ dodala radnica.
Katalpa bignóniovitá je druhom pochádzajúcim zo Severnej Ameriky, v Hnúšti rastie v takzvanej Mariássyho záhrade. Strom má vyše 180 rokov, výšku 12 metrov a obvod kmeňa približne štyri metre, patrí k najstarším a najväčším svojho druhu na území Slovenska.
„Príčinou odlomenia bola vnútorná hniloba kmeňa, ktorá vznikla v dôsledku otvorenej dutiny v strome. Takéto poškodenie nie je bežné, strom tým stratil časť svojej prirodzenej stability a vznikol vážny bezpečnostný problém,“ uviedla samospráva.
K poškodeniu katalpy došlo v uplynulých týždňoch, začiatkom augusta bola vykonaná odborná prehliadka stromu. Na stretnutí sa zúčastnili zamestnanci mesta, okresného úradu aj Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina. Samospráva následne odstránila poškodenú vetvu, ktorá zasahovala nad miestnu komunikáciu, CHKO má zabezpečiť vypracovanie cenovej ponuky na ošetrenie poškodeného stromu.
„Cieľom všetkých krokov je nájsť rovnováhu medzi ochranou prírody a ochranou zdravia obyvateľov. Katalpa je nielen chráneným druhom, ale aj dôležitou súčasťou mestského charakteru,“ dodala radnica.
Katalpa bignóniovitá je druhom pochádzajúcim zo Severnej Ameriky, v Hnúšti rastie v takzvanej Mariássyho záhrade. Strom má vyše 180 rokov, výšku 12 metrov a obvod kmeňa približne štyri metre, patrí k najstarším a najväčším svojho druhu na území Slovenska.