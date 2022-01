Vyše 180.000 osôb v Banskobystrickom kraji nemá náboženské vyznanie

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – V Banskobystrickom kraji spolu 180.067 osôb v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 na otázku náboženského vyznania uviedlo, že je bez náboženskej príslušnosti. Z celkových 625.601 sčítaných osôb to predstavuje 28,78 percenta, čo je viac ako celoslovenský priemer, ktorý je 23,79 percenta. Uvádza to Štatistický úrad (ŠÚ) SR vo výsledkoch SODB.



Bez náboženského vyznania je 39,81 percenta obyvateľov v okrese Revúca, 38,3 percenta v okrese Banská Bystrica, 34,23 percenta v okrese Zvolen, 30,03 percenta v okrese Banská Štiavnica a viac ako 13 percent v okrese Krupina. V krajskom meste Banská Bystrica bolo bez náboženského vyznania 32.391 osôb, čo predstavuje 42,61 percenta obyvateľov.



Prevažujúcim náboženstvom v Banskobystrickom kraji je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 314.326 obyvateľov, čo je 50,24 percenta, teda menej ako celoslovenský údaj 55,76 percenta. V rozmedzí od 65 do 70 percent sa počet rímskokatolíkov pohybuje v okresoch Krupina, Žarnovica a Detva.



Druhou najpočetnejšou cirkvou v Banskobystrickom kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, ktorá má zastúpenie 9,51 percenta. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má v kraji zastúpenie 1,12 percenta, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínska) 1,46 percenta. Okrem toho sa ľudia v kraji prihlásili v aj k hinduizmu, islamu a budhizmu.