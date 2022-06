Vyše 200 motoriek a športových áut sa vydá na benefičnú jazdu

Bratislava 4. júna (TASR) – Viac ako 200 motoriek a športových áut by sa malo v sobotu napoludnie vydať na jazdu hlavným mestom. Po dvoch rokoch sa totiž vracia benefičná motorkárska a automobilová šou Silné motory podporujú slabé svaly, ktorá je jednou zo sprievodných aktivít verejnej zbierky Belasý motýľ.



"V sobotu sa stretnú motorkári a šoféri áut a s pripnutou belasou stužkou na znak spolupatričnosti s ľuďmi s ochorením svalov vyrazia na spanilú jazdu Bratislavou," približujú organizátori.



Zraz je na parkovisku pre hypermarketom na Zlatých pieskoch, kde je ešte pred štartom pripravený program. Štart je naplánovaný na 12.00 h, jazda by mala trvať hodinu. Trasa by mala viesť cez Rožňavskú, Trnavské mýto, Šancovu, Štefanikovú, Staromestskú, Most SNP, Vajanského nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu a Krížnu späť cez Trnavské mýto a Rožňavskú na Zlaté piesky.



Jazdu môžu účastníci absolvovať v motorkárskom tričku, ktorého kúpou podporia sumou 20 eur nákup pomôcok pre ľudí s ochorením svalov.



Za vznikom akcie sú rodičia Nicolasa, ktorý má Duchennovu svalovú dystrofiu, Bibiana a Roman Pecárovci, ktorí ako nadšenci motoriek pretavili svoju vášeň k motorom do benefičnej akcie.