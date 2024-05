Vyše 200 zamestnávateľov má záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Spišská Nová Ves 10. mája (TASR) - Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie, ktorý oficiálne spustili pred mesiacom. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy v piatok navštívili Spišskú Novú Ves, aby získali prvé poznatky z praxe od jedného z prvých účastníkov projektu, spoločnosti Opatrovateľské služby Arella. Tá zamestnala v rámci projektu dvoch ľudí bez práce. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia rezortu práce.



"Presvedčil som sa, že projekt je dobre nastavený a efektívne pomáha riešiť personálne potreby zamestnávateľov aj komplikovanú situáciu nezamestnaných v regiónoch. Rovnako sa potvrdilo, že je v našich silách urobiť ešte oveľa viac. Aj čísla za prvý mesiac jasne hovoria v prospech projektu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 206 žiadostí o zapojenie sa do projektu s cieľom vytvoriť až 263 pracovných miest. Doposiaľ sa uzatvorila dohoda s 32 zamestnávateľmi na podporu 41 pracovných miest, na čo sa vyčlenilo približne 300.000 eur," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny.



Projekt je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 70 percent uchádzačov o zamestnanie vo veku 19 až 25 rokov.



Finančný príspevok sa poskytuje na dobu šesť mesiacov jednorazovo. Ďalších šesť mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1318,53 eura mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je najviac 7911,20 eura.



"Pre samotných zamestnávateľov je projekt jedinečnou možnosťou efektívne pokryť personálne potreby a pritom pomôcť členom lokálnej komunity, ktorí sú v komplikovanej životnej situácii. Tu, v Spišskej Novej Vsi vidíme, že to funguje a do projektu sa dá pomerne ľahko zapojiť," vysvetlil Ormandy.



Žiadosti možno podávať na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 10. apríla 2024. Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je plánovaná do júna 2025 a je naň vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.