Vyše 40 rokov sa venuje záchrane historických železničných vozidiel
Autor TASR
Myjava 2. januára (TASR) - Certifikovaný reštaurátor a člen občianskeho združenia (OZ) Klub železničnej nostalgie Bratislava východ Peter Kallo sa vo svojom voľnom čase vyše 40 rokov venuje záchrane historických železničných vozidiel. Impulzom bola snaha o opravu rýchlikového parného rušňa 387.017 prezývaného Mikádo. Združenie spolupracuje so Železničným múzeom SR - ŽSR. TASR to uviedol Kallo.
V roku 1972 boli rušne Mikádo predané armatúrke Myjava, kde slúžili na kúrenie, do roku 1980 stáli na vlečke závodu. Prvé aktivity na ich záchranu sa začali v roku 1979. Mikádo má v súčasnosti šancu byť opäť funkčné. „Naším hlavným záväzkom je uviesť ho do prevádzkyschopného stavu a zachovať ho pre budúce generácie,“ ozrejmil. Popri oprave rušňa sa klub v minulosti venoval aj obnove tárovacieho vozňa č. 401, vyrobeného v roku 1928 v Brne v Královopolskej akciovej spoločnosti.
OZ vzniklo v septembri 2009 s cieľom záchrany a obnovy historických železničných vozidiel práve pre záchranu Mikáda. Financie získavajú formou dvoch percent z daní prípadne od sponzorov.
V súčasnosti združenie udržiava a prevádzkuje viaceré historické koľajové vozidlá. Medzi ne patrí motorová nákladná drezina Tatra T 14/52, vyrobená pravdepodobne v roku 1953 pre železničné vojsko, motorová osobná drezina Warszawa 223 z roku 1971 či motorová osobná drezina Tatra - STW s prestavanou karosériou Škoda. V zbierke má klub aj motorový rušeň T458.1079 Hektor z roku 1964 a osobný vozeň Ce 463 z roku 1911, vyrobený pre Buštěhradskú dráhu.
Súčasťou dlhodobého projektu bola aj oprava tendra rušňa 387.017, ktorá prebiehala v rokoch 2010 až 2020. „Tender bol úspešne zreštaurovaný v septembri 2020, v súčasnosti pokračujú práce na samotnom rušni,“ spresnil. Dobrovoľníci zo združenia pracujú prevažne vo voľnom čase, najmä počas víkendov. Odborné práce prebiehajú pod dohľadom certifikovaného reštaurátora. „Je to dlhodobá a náročná práca, ktorú robíme z nadšenia a úcty k železničnej histórii,“ dodal Kallo.
