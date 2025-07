Vyše 67.000 ľudí v divadle v Nitre videlo počas sezóny 200 predstavení

Nitra 9. júla (TASR) - V Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa začali divadelné prázdniny. Počas ukončenej sezóny videlo 67.499 návštevníkov v dvoch scénach, v Štúdiu a vo Veľkej sále, celkovo 200 predstavení, informovalo DAB.



Počas sezóny sa zmenilo vedenie DAB. Od januára je jeho riaditeľkou Veronika Moravčíková, ktorá vo funkcii vystriedala Jaroslava Dóczyho. Spolu s ňou prišiel aj nový umelecký šéf Michal Vajdička. „Obaja sme do nitrianskeho divadla vstupovali s jasnou víziou. Jej dôležitou súčasťou je práca na atraktívnom repertoári, ale aj úsilie o inkluzívnu formu riadenia, v rámci ktorej v divadle veľa komunikujeme a otvorene diskutujeme s umeleckým súborom, ale aj s ďalšími zložkami,“ povedala Moravčíková.



Veľkou výzvou nového vedenia DAB je rozšírenie repertoáru, z ktorého boli ešte v minulom období vyradené viaceré inscenácie. „Je to problém, ktorý sme riešili rozširovaním aktuálnej ponuky DAB. Pripravili sme sekciu monodrám a organizovali sme spoluprácu s umeleckými školami. Pripravili sme aj viaceré hosťovania, aby sme našu ponuku čo najviac rozšírili,“ zhodnotila riaditeľka.



Zmeny v riadení DAB sa postupne začínajú prejavovať v zlepšovaní finančnej kondície divadla. „K 30. júnu má divadlo z hľadiska vlastných príjmov naplnených takmer 75 percent schváleného rozpočtu na tento rok. DAB v roku 2025 odohralo o 14 percent viac vlastných predstavení ako v minulom roku, čo sa prejavilo na raste tržieb,“ zhodnotila Moravčíková. Tie oproti roku 2024 vzrástli o 14,6 percenta, čo prinieslo nárast čistého zisku od januára do júna o 15,2 percenta.



Divadlu sa podarilo v tomto roku vrátiť na svoje javisko Medzinárodný festival Divadelná Nitra, opätovne začala fungovať divadelná knižnica, rozbehla sa spolupráca s umeleckými školami. DAB sa po niekoľkých rokoch vrátilo na festival Dotyky a spojenia a nadviazalo nové cezhraničné spolupráce s českými divadlami. V divadle sa pripravovali pravidelné diskusie a dramaturgické úvody i prehliadky zákulisia pre školy. V rámci podujatia DAB nikdy nespí prespali v divadle desiatky detí.



Dôležitým posunom DAB po nástupe nového vedenia je stabilizácia umeleckého kolektívu a rozšírenie dramaturgických línií, vďaka čomu sa podarilo doplniť repertoár divadla o hosťujúce inscenácie.