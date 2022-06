FOTO:Vyše sto ľudí protestovalo v Banskej Bystrici za odstrel medveďov

Banská Bystrica 15. júna (TASR) – Viac ako 100 ľudí vrátane zástupcov samospráv z Podpoľania, Kremnických vrchov či Liptova protestovalo v stredu popoludní pred sídlom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici. Žiadali regulovaný odstrel medveďa hnedého i odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO).Protestujúci žiadajú od ochranárov a envirorezortu regulovaný a odborný manažment medveďa hnedého. Argumentujú napríklad nedávnymi útokmi medveďa na človeka a tvrdia, že medvede sú na Slovensku premnožené. V protestných akciách plánujú pokračovať, žiadajú odstúpenie ministra životného prostredia i riaditeľa ŠOP SR.uviedol pre médiá starosta obce Kriváň v okrese Detva Imrich Paľko. Ako dodal, v Podpoľaní sa medvede pohybujú vo viacerých navštevovaných lokalitách, čo s blížiacou sa letnou turistickou sezónou vzbudzuje u ľudí obavy.Podľa poľovníka z Podpoľania a zamestnanca štátneho podniku Lesy SR Jána Nôžku žije v regióne na približne 70.000 hektároch od 350 do 400 medveďov. Sú medzi nimi aj problémové jedince, ktoré sa pohybujú v blízkosti ľudských obydlí a predstavujú potenciálne riziko.skonštatoval Nôžka.Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v stredu na tlačovej konferencii označil protestnú akciu za spolitizovanú a vyzýva samosprávy na spoluprácu so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Ten plánujú ochranári posilniť o 11 externých spolupracovníkov z radov regionálnych poľovníkov, riešiť budú aj situáciu s problémovými medveďmi v Podpoľaní.poznamenal Karaska. So zástupcami samospráv, poľovníkmi či poľnohospodármi sa v Podpoľaní plánuje stretnúť v najbližšom období na zasadnutí Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana.