Vyšetrenie krádeže šperkov z piešťanského múzea trvá viac ako dva roky

V čase krádeže nemalo múzeum kamerový systém.

Piešťany 7. marca (TASR) - Trnavskí kriminalisti pokračujú vo vyšetrovaní obzvlášť závažného zločinu krádeže šperkov, ktoré boli v novembri 2016 ukradnuté z piešťanského múzea. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



V čase krádeže nemalo múzeum kamerový systém. Dvaja zlodeji situáciu využili, v jeden deň krátko pred záverečnou si zakúpili vstupenky, vzápätí v archeologickej časti rozbili vitrínu, i keď bola vybavená bezpečnostným sklom a napojená priamo na pult centrálnej ochrany polície. Prítomný zamestnanec ich úteku s odcudzenými šperkami nedokázal zabrániť. Balneologickému múzeu vznikla škoda 150.000 eur.



V rukách zlodejov skončil vzácny prsteň z kniežacieho hrobu z mladšej doby rímskej z Krakovian – Stráží z konca 3. až začiatku 4. storočia. Múzeum ho do svojich zbierok získalo krátko predtým. Ukradli aj dve strieborné pozlátené motýľovité spony z rovnakého obdobia a jednu kópiu spony. Po predmetoch polícia stále pátra.



Podozriví sú stále dvaja muži. "Zo zákona vyšetrovateľ prerušil v tomto prípade trestné stíhanie, no na objasnení krádeže drahých šperkov a zistení páchateľov policajti naďalej intenzívne pátrajú po operatívnej línii. Vzácny prsteň bol zároveň zaradený medzi najhľadanejšie predmety sveta v databáze Interpolu," uviedla Linkešová.



"Polícia žiada občanov, ak poznajú akékoľvek osoby, ktoré mohli prísť do kontaktu so šperkami alebo poznajú osoby na identikitoch, informácie môžu poskytnúť na policajné číslo 158," doplnila krajská hovorkyňa.