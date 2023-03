Vyšetrenie vzoriek ku dňu vody bude pre trnavský región robiť TAVOS

Trnava 20. marca (TASR) – Bezplatnú analýzu pitnej vody pri príležitosti Svetového dňa vody bude v tomto roku v regióne Trnavy robiť iba Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS). Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave oznámil, že tradičné odbery na laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov nebude vykonávať pre technické príčiny. Informujú o tom obe organizácie na svojom webe.



TAVOS bude prijímať vzorky vo štvrtok (23. 3.) od 7.00 do 10.00 h v sídle spoločnosti na Ulici Fraňa Kráľa 1 v Trnave a skúšobnom laboratóriu v areáli čistiarne vôd na Bratislavskej ceste v Piešťanoch. Potrebné je priniesť aspoň 200 mililitrov vzorky vody v označenej nádobe s údajmi zákazníka.



RÚVZ Trnava zas ponúka odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, no tieto činnosti vykonáva aj celoročne. S odbornými pracovníkmi sa možno spojiť cez linku 033/5354596. Zároveň záujemcov pozýva vyplniť anonymný dotazník na kvalitu pitnej vody z verejných a individuálnych vodných zdrojov, link nájdu na webe RÚVZ. Vyšetrenia vzoriek vody z individuálnych zdrojov na dusičnany, dusitany a amónne ióny robieva RÚVZ pravidelne pre obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany a je o ne záujem, napríklad v roku 2019 priniesli do 300 vzoriek, rok predtým 527.