Streda 18. marec 2026
Vyšetrovanie minuloročnej nehody vlakov pri Pezinku pokračuje

Na snímke dva vlaky nasledujúci deň po zrážke pri Pezinku v pondelok 10. novembra 2025. Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 v nedeľu 9. novembra. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Vyšetrovanie minuloročnej nehody vlakov pri Pezinku naďalej pokračuje. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Vo vami uvedenom prípade vyšetrovanie aj naďalej pokračuje,“ uviedla pre TASR Šimková.

Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo ministerstvo dopravy. Záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti Stoj, ktorá zakazovala odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri vyšetrovaní nebolo zistené.

Pri Pezinku došlo 9. novembra 2025 k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Pri zrážke sa zranilo 127 osôb, z toho 23 ťažko. Celková škoda presiahla tri milióny eur.
